Цены на газ в 2025 году: сколько будут платить украинцы

Нафтогаз покидает тариф без изменений / © pixabay.com

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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сообщила, что тариф на газ для населения не возрастет после завершения отопительного сезона. Цена останется на уровне 7,96 гривны за кубометр согласно условиям тарифного плана «Фиксированный».

Соответствующую информацию они обнародовали на сайте.

Как отметил директор снабженческой компании «Газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины“» Максим Чумак, такое решение принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ.

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Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях», — подчеркнул он.

Также в «Нафтогазе» поблагодарили потребителей, которые своевременно платят за газ, ведь это способствует энергетической устойчивости Украины, в частности, в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.

Нынешний тариф в 7,96 грн/куб. будет оставаться в силе до 30 апреля 2026 года. Следует отметить, что некоторые потребители обслуживают другие поставщики, и у них могут действовать другие цены.

Напомним, в Украине с окончанием отопительного сезона будет пересмотрен список получателей субсидий. В большинстве случаев процесс будет осуществляться автоматически, но есть и исключения.