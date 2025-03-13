Кто из украинцев может не платить за отопление: эксперт ответил

Юристы объяснили, когда можно законно не платить за отопление и как обжаловать платежки.

Многие украинцы сталкиваются с высокими платежами за тепло, даже в условиях экономного потребления. Некоторые надеются снизить расходы, в частности отказавшись от оплаты отопления подъездов или при условии отсутствия в квартире.

Об этом пишут "Экономические новости".

Отказаться от оплаты отопления подъездов, коридоров и других общих помещений нельзя. В многоквартирных домах обычно установлены общие счетчики тепла, поэтому потребленные гигакалории распределяются между всеми квартирами пропорционально их отапливаемой площади.

Владельцы автономного отопления также обязаны платить за отопление мест общего пользования независимо от того, пользуются они центральным отоплением или нет.

Можно ли не платить за централизованное отопление

Освободиться от оплаты централизованного отопления можно только при условии, что автономное отопление установлено в соответствии с законодательством и получены все необходимые разрешения. По словам адвоката Романа Симутина, если система отопления была установлена незаконно, владельцу придется платить как за отопление квартиры, так и за места общего пользования.

“Если человек отказывается платить, теплоснабжающая компания имеет право обратиться в суд. В таких случаях суд, как правило, становится на сторону поставщика услуг", – объясняет Симутин.

Он также отмечает, что сегодня индивидуальное отопление разрешено устанавливать только для всего дома, а не для отдельных квартир.

Не проживаете в квартире – можно ли не платить

Факт отсутствия в квартире не является основанием для освобождения от оплаты за отопление. Однако есть два случая, когда потребители могут законно не платить за тепло:

Услуга предоставлялась некачественно – например, температура в квартире была ниже нормативов.

Отопление отсутствовало или предоставлялось частично.

В таких ситуациях требуется документальное подтверждение. Если, например, жилье было разрушено или повреждено, необходимо предоставить поставщику официальные документы, удостоверяющие этот факт.

Напомним, в Украине снова могут вырасти тарифы на воду. В частности, водоснабжение и водоотвод могут подорожать в два этапа, начиная с 1 апреля 2025 года.

Читайте также: