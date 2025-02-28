Лучшее удобрение для орхидей: полезные советы

Орхидеи – это изящные и аристократические растения, которые могут радовать своим цветением многие годы. Однако чтобы они чувствовали себя комфортно и дарили вам роскошные цветы, необходимо правильно подобрать уход, в том числе и удобрения.

Известное издание Martha Stewart поделилось экспертным мнением о том, как выбрать идеальное удобрение для орхидей и какие нюансы следует учитывать.

Особенности и пищевые потребности

Тропические орхидеи эпифиты, то есть они не растут в почве, а прикрепляются к другим растениям, получают питательные вещества из воздуха и дождя. Такой образ жизни определяет специфические потребности этих цветов, поэтому обычные универсальные удобрения для них не подходят. Чрезмерная подкормка может даже навредить, а правильная формула удобрений станет залогом их здоровья.

Формулы богатые нитратами

Орхидеи лучше всего усваивают азот в нитратной форме. Хотя эти растения могут принимать разные формы азота (нитраты, аммиак, мочевину), именно нитраты способствуют их длительному здоровью. Оптимальное соотношение нитратов и аммиачного азота способствует образованию крупных цветов и улучшает усвоение кальция и магния.

Как выбрать лучшее удобрение для орхидей

Подбирая удобрение, обращайте внимание на его состав. Идеальным вариантом являются формулы с высоким содержанием нитратов. Это удобрение достаточно использовать дважды в месяц для обеспечения оптимального питания. Постоянное внесение чрезмерно малых доз удобрений во время каждого полива может привести к накоплению солей, что угрожает растению химическими ожогами.

Чтобы избежать этого, рекомендуется чередовать внесение удобрений с поливом чистой водой, которая поможет смыть излишек солей. Кроме того, необходимо обращать внимание на жидкие удобрения, которые быстрее усваиваются.

Как правильно подкармливать орхидею

Оптимальное время для внесения удобрений – период вегетации, когда растение активно растет, выпускает новые листья, корни и бутоны. Если орхидея уже начала цвести, подкормку можно временно прекратить. Ни удобрение не может заставить орхидею зацвести, независимо от того, что указано на этикетке. Большинство тропических орхидей начинают цвести из-за изменения температуры и, например, для фаленопсисов это снижение температуры на 5°C — 10°C ночью.

Чтобы стимулировать цветение, поставьте горшок с орхидеей на подоконник в зимний период. Такой температурный контраст может стать тем же толчком, в котором нуждается растение для роскошного цветения.

Выбор правильного удобрения для орхидей – это залог их здоровья и длительного цветения. Сосредоточьтесь на продуктах с высоким содержанием нитратов, используйте удобрения в вегетативный период и не забывайте о правильном режиме полива. И тогда ваша орхидея отблагодарит вас своим непревзойденным цветением.

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