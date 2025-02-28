Найкраще добриво для орхідей: корисні поради

Орхідеї – це витончені та аристократичні рослини, які можуть тішити своїм цвітінням багато років. Проте, щоб вони почувалися комфортно та дарували вам розкішні квіти, необхідно правильно підібрати догляд, зокрема й добрива.

Відоме видання Martha Stewart поділилося експертною думкою що до того, як обрати ідеальне добриво для орхідей та які нюанси слід враховувати.

Особливості та харчові потреби

Тропічні орхідеї є епіфітами, тобто вони не ростуть у ґрунті, а прикріплюються до інших рослин, отримують поживні речовини з повітря та дощу. Такий спосіб життя визначає специфічні потреби цих квітів, тому звичайні універсальні добрива для них не підходять. Надмірне підживлення може навіть зашкодити, а правильна формула добрив стане запорукою їхнього здоров’я.

Формули, багаті на нітрати

Орхідеї найкраще засвоюють азот у нітратній формі. Хоча ці рослини можуть приймати різні форми азоту (нітрати, аміак, сечовину), саме нітрати сприяють їхньому довготривалому здоров’ю. Оптимальне співвідношення нітратів та аміачного азоту сприяє утворенню великих квітів і покращує засвоєння кальцію та магнію.

Як обрати найкраще добриво для орхідей

Підбираючи добриво, звертайте увагу на його склад. Ідеальним варіантом є формули з високим вмістом нітратів. Це добриво достатньо застосовувати двічі на місяць для забезпечення оптимального живлення. Постійне внесення надмірно малих доз добрив під час кожного поливу може призвести до накопичення солей, а це загрожує рослині хімічними опіками.

Щоб уникнути цього, рекомендується чергувати внесення добрив із поливом чистою водою, яка допоможе змити надлишок солей. Крім того, необхідно звертати увагу на рідкі добрива, які швидше засвоюються.

Як правильно підгодовувати орхідею

Оптимальний час для внесення добрив – період вегетації, коли рослина активно росте, випускає нові листя, коріння та бутони. Якщо ж орхідея вже почала квітнути, підгодівлю можна тимчасово припинити. Жодне добриво не може змусити орхідею зацвісти, незалежно від того, що зазначено на етикетці. Більшість тропічних орхідей починають квітнути через зміну температури та, наприклад, для фаленопсисів це зниження температури на 5°C - 10°C вночі.

Щоб стимулювати цвітіння, поставте горщик із орхідеєю на підвіконня у зимовий період. Такий температурний контраст може стати тим самим поштовхом, якого потребує рослина для розкішного квітування.

Вибір правильного добрива для орхідей – це запорука їхнього здоров’я та тривалого цвітіння. Зосередьтеся на продуктах із високим вмістом нітратів, використовуйте добрива у вегетативний період і не забувайте про правильний режим поливу. І тоді ваша орхідея віддячить вам своїм неперевершеним цвітінням.

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