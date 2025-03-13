TikTok запроваджує нововведення для підлітків

TikTok представляє новий інструмент для підлітків, який допоможе їм заспокоїтися перед сном і відійти від стрічки застосунку.

Про це пише Yahoo.

Інструмент Wind Down автоматично вмикається, якщо користувач TikTok молодше 16 років перебуває в застосунку після 22:00, перериваючи стрічку "Для тебе" повноекранним режимом і відтворюючи заспокійливу музику.

Гігант соціальних мереж заявив, що в найближчі тижні він також почне тестувати додаткові медитаційні вправи в рамках цієї функції.

Вважається, що це перший випадок, коли соціальна медіаплатформа надає інструменти для усвідомленості безпосередньо користувачам, і це є частиною ширшого оновлення TikTok.

У ньому також з'явилися нові інструменти батьківського контролю, зокрема функція Time Away, яка дозволяє батькам блокувати підлітків у TikTok у певний час, наприклад, під час сімейних обідів, навчання в школі, вночі або під час канікул.

Дотепер TikTok та інші соціальні мережі дозволяли батькам встановлювати час перебування перед екраном у годинах і на ніч, але не мали конкретного розкладу протягом дня.

Вал Річі, глобальний керівник TikTok з питань інформаційно-просвітницької роботи, партнерства, довіри та безпеки, сказав, що платформа хоче запропонувати "постійну підтримку" благополуччю підлітків.

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"Це означає вивчення нових способів допомогти підліткам розвивати здорові цифрові звички", - сказав він в інтерв'ю інформаційному агентству PA. "Йдеться не лише про блокування та запобігання. Мова має йти про освіту та розвиток. Ідея ґрунтується на деяких дослідженнях, які ми проаналізували щодо користі медитації для покращення якості сну, і, звичайно, я думаю, що є багато людей, з якими це знайде відгук. Ми дійсно хочемо трохи вийти за рамки і спробувати бути креативними – це не те, що ми бачили раніше".

Оновлення, що є частиною інструментів TikTok Family Pairing, які дозволяють батькам пов'язувати свої акаунти з акаунтами своїх дітей і контролювати їх використання, також додає батькам більшої видимості в мережі TikTok своєї дитини, даючи їм можливість бачити, хто стежить за ними, а хто заблокований їхньою дитиною.

За словами Річі, інструменти Family Pairing мають на меті досягти правильного балансу між наданням підліткам незалежності та можливістю батьків контролювати їх.

"Це саме той баланс, якого ми завжди намагаємося досягти, надаючи підліткам певну свободу дій і приватність, але водночас допомагаючи батькам бути в курсі того, що роблять їхні діти, і забезпечуючи середовище, в якому можуть відбуватися важливі розмови", - сказав він. "Ми хочемо співпрацювати в тому, як підлітки розвивають здорові цифрові звички, а також взаємодіють зі своїми батьками".

Нагадаємо, тіктокерку посадили за пораду Ісусу. Жінку звинуватили у богохульстві.

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