Тіктокерку посадили за пораду Ісусу: що вона сказала

Індонезійську користувачку TikTok засудили до майже трьох років ув'язнення після того, як вона "поговорила" з фотографією Ісуса на своєму телефоні і порадила йому постригтися.

Про це пише BBC.

Рату Таліса, мусульманська трансгендерна жінка з більш ніж 442 000 підписників у TikTok, вела прямий ефір і відповідала на коментар, в якому їй порадили підстригтися, щоб мати більш схожий на чоловіка вигляд. У відповідь Рату звернулася до зображення Ісуса на телефоні й порадила йому зробити те ж саме.

Суд у Медані, Суматра, визнав Талісу винною у поширенні ненависті відповідно до суперечливого закону про мову ворожнечі в Інтернеті і засудив її до двох років і 10 місяців ув'язнення.

Суд заявив, що її коментарі можуть порушити "громадський порядок" і "релігійну гармонію" в суспільстві, і звинуватив її в богохульстві.

Рішення суду було винесено після того, як декілька християнських груп подали до поліції скарги на Талісу за звинуваченням у богохульстві.

Вирок засудили правозахисні групи, зокрема Amnesty International, які назвали його "шокувальним наступом на свободу вираження поглядів Рату Таліси" і закликали до його скасування.

"Влада Індонезії не повинна використовувати закон про електронну інформацію та транзакції для покарання людей за коментарі, зроблені в соціальних мережах", - заявив виконавчий директор Amnesty International в Індонезії Усман Хамід. "Хоча Індонезія повинна заборонити пропаганду релігійної ненависті, яка є підбурюванням до дискримінації, ворожнечі або насильства, виступ Рату Таліси не досягає цього порогу".

Хамід закликав індонезійську владу скасувати вирок Таліси та забезпечити її негайне звільнення з-під варти.

Талісі дали сім днів на подавання апеляції.

Нагадаємо, туриста депортували з Балі після відвідин популярного місця. Стало відомо, що саме він утнув.

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