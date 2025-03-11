Пасажир літака провів весь політ у туалеті: він отримав записку від стюардеси (фото)

Пасажир авіакомпанії SpiceJet весь політ із Мумбаї до Бенгалуру, Індія, провів у вбиральні літака.

Як повідомляє The Indian Express, чоловік потрапив у пастку через несправний запірний механізм одразу після відвідування туалету. В результаті він провів у замкненому просторі 105 хвилин.

Невдала рятувальна операція та записка під дверима

Екіпаж та пасажири доклали максимум зусиль, щоб визволити нещасного мандрівника, але всі спроби відчинити двері виявилися марними. У підсумку персонал вирішив діяти нестандартно – написав записку з проханням не панікувати та просунув її під двері.

"Сер, ми намагалися зробити все можливе, щоб відчинити двері, але не змогли. Не панікуйте. Ми приземляємося за декілька хвилин, тому, будь ласка, закрийте кришку унітазу, сядьте на нього і пристебніться. Щойно відчиняться головні двері, прийде інженер", – йшлося в повідомленні.

Записка від бортпровідниці / Фото: X/@Bildagentur-online

Приземлення, порятунок і пляшка води

Після приземлення інженери SpiceJet швидко впоралися з дверима, звільнивши бранця авіатуалету. Однак на цьому його випробування не закінчилися.

В інтерв'ю The Times of India чоловік зізнався, що під час приземлення його сильно хитало, і він дістав травми.

"Минуло 20 хвилин, перш ніж хтось почав виламувати двері. Коли я вийшов, у мене були синці і деякий час затуманений зір. Але я не отримав жодної медичної допомоги – лише пляшку води і шквал вибачень", – поділився постраждалий.

У відповідь авіакомпанія запевнила, що екіпаж "надав необхідну допомогу та рекомендації", а одразу після звільнення чоловік отримав "негайну медичну допомогу".

Як би там не було, SpiceJet офіційно перепросила пасажира і повернула йому гроші за квиток. Втім, навряд чи це зможе стерти з пам'яті цей стресовий політ.

Нагадаємо, пасажири 10 годин летіли "в нікуди" та опинилися у країні вильоту через туалети. Літак, що прямував до Індії, був змушений повернутися до США.

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