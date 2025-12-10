Окупанти добре закріпилися в центральній частині Покровська - DeepState

Російські військові / © Associated Press

Сили оборони України відбили спробу штурму Гришине поблизу Покровська, яку здійснили російські війська із залученням понад 40 піхотинців та десятка квадроциклів і мотоциклів.

Про це повідомляє DeepState.

Стало відомо, що сьогодні ворог намагався прорватися в Гришине силами щонайменше 10 квадроциклів та мотоциклів і близько 40 одиниць піхоти. Дані щодо використання бронетехніки уточнюються.

На під’їзді до міста російські підрозділи зустріли несподівану відсіч. Розгублена піхота не змогла організувати ефективний наступ, що дозволило українським захисникам утримати позиції.

Водночас українські військові звертають увагу, що ворог міцно закріпився в центральній частині Гришине, нижче залізниці, яку він використовує для пересування, накопичення сил та як район висування для наступальних операцій.

© t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська загарбницька армія повністю або частково тримає контроль над трьома четвертими Покровська.