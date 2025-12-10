Дональд Трамп / © Associated Press

Україна передала свою відповідь адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо останнього проєкту мирного плану.

Про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід.

Згідно з повідомленням, Україна надала свою відповідь у середу, 10 грудня.

Нагадаємо, європейські лідери зіткнулися з новою суворою реальністю: президент США Дональд Трамп більше не дослухається до їхньої думки. Ця ізоляція настала в найгірший момент, коли Вашингтон готується просувати суперечливий план закінчення війни в Україні.

Попри офіційні заяви про підтримку та конструктив, за зачиненими дверима прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела жорстку розмову з Володимиром Зеленським у спробі переконати його піти на «болісні поступки» заради миру за сценарієм Дональда Трампа.