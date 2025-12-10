- Дата публікації
Україна надала свою відповідь щодо останньої версії мирного плану Трампа — Axios
Київ офіційно відповів адміністрації Дональда Трампа на мирний план.
Україна передала свою відповідь адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо останнього проєкту мирного плану.
Про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід.
Згідно з повідомленням, Україна надала свою відповідь у середу, 10 грудня.
Нагадаємо, європейські лідери зіткнулися з новою суворою реальністю: президент США Дональд Трамп більше не дослухається до їхньої думки. Ця ізоляція настала в найгірший момент, коли Вашингтон готується просувати суперечливий план закінчення війни в Україні.
Попри офіційні заяви про підтримку та конструктив, за зачиненими дверима прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела жорстку розмову з Володимиром Зеленським у спробі переконати його піти на «болісні поступки» заради миру за сценарієм Дональда Трампа.