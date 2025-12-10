ТСН у соціальних мережах

Бої за Покровськ: скільки росіян зараз у місті та їхня моторошна тактика — воїни ЗСУ відверто про ситуацію

У Покровську ворог переважає ушестеро, але ЗСУ витісняють окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кирієнко Юлія Кирієнко
Покровськ

Покровськ / © Getty Images

Сили оборони України утримують під контролем понад третину Покровська та продовжують операцію з витіснення російських військ. Ситуація на фронті залишається вкрай складною: ворог має шестикратну перевагу в живій силі. До того ж, у росіян є потужний резерв — 76-та дивізія ВДВ, яка досі не вступила в бій за місто.

Попри чисельну перевагу ворога, українські десантники з 82-ї бригади ДШВ уже мають успіхи, вибиваючи росіян із висоток.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко повернулась з околиць Покровська, де бачила, як працюють українські захисники.

Тактика ворога: перебити логістику і штурм за будь-яку ціну

Дорога на Покровський напрямок перебуває під постійними ударами. Навіть обнесена сіткою траса не врятувала військову вантажівку, яку знищив російський «Ланцет».

Мета росіян — перебити логістику наших військ у тилу та відрізати піхоту на передовій.

Бійці 82-ї десантно-штурмової бригади, яких перекинули сюди з Добропільського напрямку, намагаються відтіснити ворога з промзони міста.

«Противник перевищує в кількості, і дуже тяжко його вибивати, коли він іде, іде, іде. Співвідношення в день — один до шести», - кажуть військові.

Аби вирівняти лінію оборони, воїни залишили південні околиці — села Сухий Яр і Лисівка, які утримували понад рік, та сконцентрувалися на північних ділянках Покровська. Ворог тим часом намагається закріпитись у висотках.

Командир батальйону 82-ї бригади ДШВ Богдан: «В місті потрібно зруйновувати укриття, будівлі, підвали. Дійсно підвали укріплені. Тим паче перед цим наші підрозділи там ще знаходились. Тому доволі важко воювати в Покровську.»

Дорога, що веде в місто з Півдня, перетворилася на «кладовище техніки» — і нашої, і ворога. Ці кадри свідчать про те, наскільки тут гаряче.

ЗСУ знищують батальйони, але ворог посилає нові групи

Українські воїни демонструють високу ефективність у знищенні живої сили ворога.

Начальник штабу батальйону 82-ї бригади ДШВ Лев: «Ми будь-яким методом, чи то стрілецькими боями, чи засобами БПЛА, нашої артилерії, один укомплектований батальйон русні ми вивели з ладу — це 100%»

Проте Росія не припиняє штурмів, посилаючи нові групи на вже знищені позиції.

Начальник штабу батальйону 82-ї бригади ДШВ Лев: «Положили їхню одну групу, вони тою самою стежкою відправляють ще одну. І так до безкінечності».

Загроза 76-ї дивізії ВДВ

У Силах оборони наголошують: ворога в Покровську дуже багато, і росіяни ще мають підсилення. У режимі очікування стоїть ціла дивізія російських десантників, яка поки що не вступила в бій.

Командир батальйону 82-ї бригади ДШВ Богдан: «Сімдесят шоста дивізія ВДВ звучить гучно і потужно. Можливо, це десь старики. Це потужний противник. У 76-ї є свій рівень підготовки. Є свій напрямок БПЛА. Є багато техніки, яку ми можемо спалити».

Бійці просять про допомогу: обстріл FPV-дронами

Під час розмови журналістів із військовими пролунав крик у рацію: росіяни викрили позицію і атакують її FPV-дронами. Є важкі поранені, які просять про допомогу.

Комбат взяв радіостанцію, щоб особисто заспокоїти бійців та скоординувати евакуацію.

Поки евакуаційна група вирушає за пораненими, в небі український дрон-бомбер скидом знищує ворожу позицію в ангарі.

Заступник командира батальйону 82-ї бригади ДШВ Микола: «Вдалося навʼязати нашу волю противнику в Покровську. Вони розуміють, що їм тут буде дуже складно воювати».

Основне завдання наших військ зараз — зробити переміщення росіян у Покровську неможливим, хоча до цього, зазначають бійці, ще багато роботи. Для успіху операції критично необхідні дрони.

