Синоптики попереджають про різкі "температурні гойдалки" по всій Україні

Початок грудня в Україні нагадує скоріше пізню осінь, ніж класичну зиму. Водночас у низці регіонів уже зафіксовано перший сніговий покрив товщиною від 1 до 7 см, проте він утримається недовго.

Про це повідомив український синоптик Ігор Кібальчич у коментарі для видання "Телеграф«, уточнивши, що найближчими днями очікується висока мінливість погодних умов, включно з нічними морозами, які місцями можуть сягати понад −10 °C.

Похолодання після 13 грудня: Найбільш суттєве зниження температури очікується на Лівобережжі, з північних та східних областей. Найхолодніші ночі: 16 грудня мінімальні показники у східних та Дніпропетровській областях можуть досягати −9…−12 °C. Короткочасність морозів: Вже після 16 грудня прогнозується повернення теплої погоди, із денними температурами +1…+7 °C і нічними близько 0 °C.

Прогноз на 11–12 грудня: У більшості областей очікується типова міжсезонна погода: волога, похмура, з невеликими опадами у вигляді дощу, туманами та мрякою. Температура вночі: −1…+6 °C. Температура вдень: +2…+7 °C, на півдні та заході до +8…+10 °C. Вітер: західний, 7–12 м/с

Різке похолодання з 13 грудня. Через надходження холодних повітряних мас із Фінляндії та Кольського півострова температура на Лівобережжі знизиться до −8 °C вночі та −4…+1 °C вдень. Вітер: північно-західний, поривчастий, до 15–20 м/с

Пік морозів

Найхолоднішою прогнозується ніч на 16 грудня у східних і Дніпропетровській областях. На Правобережжі та південних регіонах вдень температура залишатиметься переважно вище нуля, із невеликими нічними морозами.

Чергова хвиля аномального тепла:

Після 16 грудня очікується потепління:

Температура вночі: близько 0 °C

Температура вдень: +1…+7 °C

Синоптик Кібальчич підкреслив, що протягом найближчих 10 днів українцям слід очікувати значної мінливості погоди через чергування циклонів та антициклонів. Стійкого снігового покриву на більшій частині території не прогнозується, за винятком високогір’я Карпат.

