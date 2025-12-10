Літак Ryanair різко змінив маршрут через туалети: що трапилось

Літак Ryanair / © www.ryanair.com

Рейс Ryanair із Фуертевентури (Канарські острови) до Бристоля був змушений здійснити вимушену посадку на сусідньому острові Лансароте через несподівану несправність кількох туалетів на борту.

Про це пише Daily Mail.

Рейс FR1667, що прямував до Брістоля, мав виконати посадку о 17:00 у понеділок, 8 грудня. Проте вже невдовзі після зльоту члени екіпажу зафіксували несправність туалетів на борту. Через це літак змушений був змінити маршрут і повернутися на сусідній острів Лансароте приблизно о 15:00, на самому початку тривалої тригодинної подорожі. За словами місцевих диспетчерів, «деякі туалети» припинили працювати.

«Екіпаж літака, що летів із Фуертевентури до Бристоля, попросив повернутися на Лансароте через проблеми з частиною туалетів. Літак приземлився без проблем», — уточнили у соцмережах іспанські диспетчери.

Після того як несправність усунули на землі, літак зміг продовжити свій рейс до Бристоля. Причини та характер поломки наразі залишаються невідомими. Видання Daily Mail звернулося до Ryanair по офіційний коментар.

Попри відсутність точних пояснень, зрозуміло, що неполадки були доволі суттєвими, адже саме вони змусили змінити маршрут. Подібні ситуації траплялися і раніше: проблеми з туалетами на борту вже неодноразово ставали причиною серйозних незручностей для пасажирів.

До слова, раніше рейс зі США було повністю скасовано після того, як у пасажирки стався сильний напад діареї під час польоту. Жінка, повертаючись із Португалії, через гостру потребу в туалеті порушила правила і піднялася з місця, незважаючи на ввімкнене табло «пристебніть ремені». Після приземлення в Ньюарку (Нью-Йорк) жінка провела у вбиральні близько 20 хв., а коли вийшла, дізналася, що наступний рейс цього літака скасовано. Для прибирання салону викликали спеціалістів у захисних костюмах.