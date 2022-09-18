Куди скидають відходи із туалетів у літаках і звідки береться голуба крига

Мало хто з авіапасажирів задумується, що відбувається після натискання кнопки змиву в літаковому туалеті, куди діваються відходи. Деякі вважають, що відходи скидаються в повітря і «згоряють» у міру досягнення земної поверхні. Розповідаємо, що відбувається насправді

Очисні системи в літаках не завжди були досконалими

Подружжя Х'юз з Лонг-Айленду відпочивало на ґанку свого будинку, коли над ними пролетів літак, який заходив на посадку в аеропорт імені Джона Кеннеді, після чого пролився дощ із чорної рідини, схожої на нафту. Х'юзи вирішили, що це було авіаційне паливо. Однак поліціянти, що прибули, повідомили неприємну новину - їх залило фекаліями. У подружжя виникла маса питання — чому це так сталося, хтось натиснув не ту кнопку чи Бак із відходами був переповнений. Випадок Х'юзов не є унікальним, фекалії з літаків не часто, але падали на землю по всьому світу. Деяким вони навіть завдають травм. Так було з часів перших авіаперельотів. Мало того, до 1960-х ніхто не думав виправити ситуацію. Навіть зараз, із найсучаснішими технологіями, лайно іноді трапляється.

У минулому туалети у літаках були жахливими

Перші туалети на літаках були практично середньовічними в порівнянні з сучасними вакуумними системами — не було системи зливу, просто відро та окремий пісуар. Причому труба з пісуара виходила прямо за борт. У багатьох таких вбиралень відходи скидалися відразу на землю. Подібний санвузол на літаку Королівських ВПС Великобританії в 1936 році отримав прізвисько «свистячий нужник» через характерний звук, який він роздавав під час зливу.

Довгий час санвузли в літаках були дуже складною системою. Використовувалися електричні помпи для циркуляції у всій системі антисептика, який розчиняв тверді відходи та перебивав неприємні запахи. Ця синя рідина антисептика знайома кожному, хто користувався вуличними туалетами. Авіаперевізникам не подобалися подібні системи. Тому, що перельоти з великою кількістю рідини на борту коштували дорожче, а труби нерідко протікали, і брудна вода просочувалася за обшивку літака. На великій висоті суміш із води та антисептика могла замерзнути, утворюючи так звану блакитну кригу, яка при зниженні іноді падала на землю.

Вакуумний туалет сьогодні

У вбиральнях більшості сучасних літаків встановлені так звані вакуумні унітази. Патент на вакуумний механізм змиву зареєстрував інженер Джеймс Кемпер у 1976 році. 1982-го компанія Boeing придбала його і стала встановлювати на свої лайнери.

Що ж відбувається в туалетній кімнаті після натискання кнопки змиву, через яку унітаз видає несамовитий звук. Цей неприємний звук свідчить про роботу спеціальної вакуумної системи, яка буквально всмоктує вміст під дією різниці тиску.

При натисканні кнопки змиву відкривається клапан, який відокремлює бак-накопичувач із низьким тиском від салону літака із нормальним тиском. Відразу після відкриття клапана відходи засмоктуються всередину системи та трубками відправляються в бак в задній частині авіалайнера. Внутрішня поверхня бака для відходів подібна до своїх властивостей з тефлоном, яким покривають сковорідки. До неї нічого не прилипає. Фекалії залишаються в баку доти, доки його за допомогою льоду та оцту не вичистить асенізатор. Вміст бака не скидається у повітря, а залишається всередині до приземлення повітряного судна. В аеропорту до вихідного отвору цього бака приєднується шланг, яким відходи відправляються в каналізацію.

Фахівці радять з обережністю використовувати літакові туалети і не змивати в них предмети, які не можна змивати вдома. Якщо туалет у літаку вийде з ладу через засмічення, то всім пасажирам доведеться терпіти до приземлення. У цивільній авіації відомі випадки позапланового приземлення через несправний туалет. До речі, найчастіша причина поламань унітазів на борту — підгузки, що застрягли у вакуумному трубопроводі.

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