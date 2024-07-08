Навіщо стюардеси носять хустку на шиї: справа не лише в красі

Хустка на шиї давно стала атрибутом стилю і свого роду "фішкою" бортпровідниць різноманітних авіакомпаній. Вони з'явилися ще в 60-х роках минулого століття і відтоді стали відмінною рисою бортпровідниць. Всі звикли до такої краси.

Насамперед хустка підтримує красу бортпровідниць. Це чудовий елемент стилю, крім того, ви ж, напевно, помічали, який яскравий макіяж наносять стюардеси. А хустка згладжує перехід від обличчя до шиї — так, щоб не було видно контраст між макіяжем і чистою шкірою.

Однак, мало хто знає, що ця деталь гардероба має ще й практичне значення, вона може врятувати життя пасажирів. Наприклад, під час задимлення салону хустка може виступити як маска — їм можна прикрити ніс або рот. Хустку можна використовувати як пов'язку у разі травм.

І нарешті, хустка на шиї стюардеси є чудовою рекламою авіакомпанії. За кольором та логотипом, нанесеним на аксесуар, пасажирам простіше її впізнати.

Загалом хустка завершує образ стюардеси та може послугувати в екстрених ситуаціях.

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