У Сумах чоловік стріляв у шістьох дітей: що сталось і чому сусіди скаржаться на підлітків

У Сумах затримали стрільця

У Сумах чоловік, який відкрив вогонь із мисливської рушниці по компанії підлітків, був п’яний. Експертиза встановила близько 2 проміле алкоголю в його крові. Унаслідок стрілянини постраждали шестеро дітей. П’ятеро з них досі перебувають у лікарні.

Як з’ясувалося, дозвіл на мисливську рушницю, з якої стріляв чоловік, не був продовжений і втратив чинність ще у 2018 році.

Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник побувала біля будинку, де стався інцидент.

Постріл у дворі багатоповерхівки

Постріл пролунав о пів на шосту вечора у дворі багатоповерхівки. Стрілець поцілив по компанії дітей, які, на його думку, надто гучно розмовляли.

Компанія складалася із шести підлітків: чотирьох дівчат та двох хлопців. Найменшій дитині 12 років, найстаршому — 16 років.

Очевидці кажуть, що діти шуміли під вікнами, і це не сподобалося мешканцю будинку.

Цього разу чоловік спершу зробив підліткам зауваження, а коли ті не відреагували — взявся за зброю. Він підсвітив юрбу ліхтариком, а потім здійснив постріл із рушниці дробом.

На крики наляканих підлітків вибігли сусіди. По медичну допомогу відразу звернулися четверо постраждалих, згодом — іще двоє. За даними медиків, у всіх нетяжкі поранення.

Стрілець був п’яний, дозвіл на зброю не чинний

Поліцейські швидко розшукали стрільця. Він був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Згодом експертиза встановила близько 2 проміле алкоголю в його крові.

Як з’ясувалося, затриманий стріляв із мисливської рушниці, дробом. Раніше він мав дозвіл на користування зброєю, але цей дозвіл був чинним лише до 2018 року.

Сусіди розповідають, що на цю компанію підлітків чоловік нарікав і тверезим та не раз сварився. З іншими мешканцями у дітей теж траплялися словесні конфлікти.

«Я не захищаю, що він стріляв, але діти, ну чесно. Діти шкільного віку вживають алкоголь, курять, матюкаються, дорослих людей похилого віку вони просто посилають», - каже сусідка.

«Провокують, кажуть: тільки тронь — ви будете сидіть, тільки тронь мене. Розумієте, тут бардак такий твориться!», - каже інший сусід.

Наразі п’ятеро дітей лишаються у лікарні, один лікується удома. Стрільця затримали.

Йому інкримінують замах на вбивство — стаття, що передбачає від 7 до 15 років ув’язнення.

