У сукні та з брошкою на грудях: королева Камілла відвідала чаювання в Кларенс-гаусі

Королева Камілла

Її Величність була присутня в Кларенс-хаусі післяобідньому чайному прийомі для благодійної організації, що займається проблемами економічного насильства та її жертв.

78-річна Камілла зустрілася з представниками благодійної організації Surviving Economic Abuse (SEA) та вислухала історії жінок, розказані у спеціально відведеній залі, після чого відбувся ширший прийом у лондонській резиденції, на якому також були присутні представники банківської галузі.

Королева Камілла

Дружина короля Чарльза вже багато років веде кампанію проти насильства щодо жінок і дівчаток, наприклад, як покровителька благодійної організації SafeLives і відвідуючи притулки Refuge та Women’s Aid. Під час зустрічі вона взяла участь у дискусії за участю трьох жінок, які пережили економічне насильство, які поділилися своїм особистим досвідом та розповіли про важливість відкритого обговорення пережитого, щоб привернути увагу до проблеми та допомогти сформувати дії щодо її вирішення.

Королева Камілла

Приїхала на зустріч королева у сукні пастельного відтінку, на яку пришпилила брошку від Wartski, прикрашену емаллю та діамантами, вартість якої оцінюється у 8000 фунтів стерлінгів і яка колись була подарунком від короля Чарльза. Образ доповнила перлинними сережками-вісячками та кількома золотими браслетами. Камілла зробила лаконічний макіяж та зачіску.

Королева Камілла

«Я думала, що знаю майже все про домашнє насильство, але сьогодні я дізналася багато нового, про що раніше не знала. І розмови з усіма цими дуже сміливими жінками, спонукання їх розповісти свої історії, поговорити одна з одною та об’єднати всі банки та фінансові установи під одним дахом, обмін ідеями та історіями — я думаю, це шлях уперед», — сказала королева. «Тому я просто сподіваюся, що сьогодні ми зробили ще один крок у цьому напрямі», — доповнила вона, цитує її слова Daily Mail.

Королева Камілла

Раніше, нагадаємо, королеву Каміллу та короля Чарльза розкритикували за те, що вони обрали невідповідне фото для своєї різдвяної листівки.