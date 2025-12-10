ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
28
1 хв

Під прицілом папараці: Мілу Куніс заскочили у Нью-Йорку без чоловіка

Акторка презентувала новий фільм зі своєю участю.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Міла Куніс

Міла Куніс / © Getty Images

Міла Куніс, яка народилася в Україні, прилетіла у Нью-Йорк задля просування фільму «Ножі наголо: Прокинься, покійнику», який став третьою частиною франшизи «Ножі наголо» із Денієлом Крейґом у головній ролі.

Акторку сфотографували кілька разів папараці і одне із фото було зроблене, коли вона йшла на пресконференцію. Міла була одягнена лаконічно і стильно, оскільки її образ включав атласну довгу спідницю, яку вона поєднала із коричневим светром, сорочкою та лаконічними туфлями.

Міла Куніс / © Getty Images

Міла Куніс / © Getty Images

Також Мілу помітили у повсягденнішому луку — акторка була одягнена у трикотажний костюм у світлому відтінку, який Pantone назвали головним кольором 2026 року. Також Міла була у чорному пальті та кросівках. Загалом її образ був простим та теплим — те що потрібно для прохолодного зимового дня.

Міла Куніс / © Getty Images

Міла Куніс / © Getty Images

Чоловіка Міли — Ештона Кучера — з нею не було. Ймовірно він залишився у Каліфорнії, де пара мешкає зі своїми дітьми. Нещодавно вона також виходила на червону доріжку під час прем’єри фільму у Лос-Анджелесі, однак її образ став провальним — сукня від The New Arrivals пом’ялася і була задовгою.

Міла Куніс / © Associated Press

Міла Куніс / © Associated Press

