Под прицелом папарацци: Милу Кунис подловили в Нью-Йорке без мужа

Мила Кунис / © Getty Images

Мила Кунис, которая родилась в Украине, прилетела в Нью-Йорк для продвижения фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника», который стал третьей частью франшизы «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом в главной роли.

Актрису сфотографировали несколько раз папарацци и одно из фото было сделано, когда она шла на пресс-конференцию. Мила была одета лаконично и стильно, поскольку ее образ включал атласную длинную юбку, которую она соединила с коричневым свитером, рубашкой и лаконичными туфлями.

Мила Кунис / © Getty Images

Также Милу заметили в более повседневном луке — актриса была одета в трикотажный костюм в светлом оттенке, который Pantone назвали главным цветом 2026 года. Также Мила была в черном пальто и кроссовках. В целом ее образ был простым и теплым — то что нужно для прохладного зимнего дня.

Мила Кунис / © Getty Images

Мужа Милы — Эштона Кучера — с ней не было. Вероятно он остался в Калифорнии, где пара живет со своими детьми. Недавно она также выходила на красную дорожку во время премьеры фильма в Лос-Анджелесе, однако ее образ стал провальным — платье от The New Arrivals помялось и было слишком длинным.