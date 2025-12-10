Мужчина летает более 4000 км на работу: как польская пара живет между Марокко и Польшей

Петр Сутковский со своей партнершей Агнешкой / © Скриншот

Польские супруги Петр и Агнешка Сутовские переехали в Марокко, где основали отель Dar Ines в городе Бузами. Однако мужчина до сих пор регулярно возвращается в Польшу, чтобы работать врачом скорой помощи. В среднем он летает домой каждые три недели, после смены возвращаясь в Марокко.

Об этом они рассказали в комментарии What's The Jam?

Супруги рассказывают, что идея переезда появилась после совета марокканского официанта: "То, что невозможно где-либо, всегда возможно в Марокко". С тех пор они начали искать свое маленькое место на земле.

"Жизнь здесь двигается медленнее, люди приветливые и помогают, не гонятся за деньгами. Для нас переезд был подарком судьбы", - говорит Агнешка. Она добавляет, что гостиницу посещают поляки, а супруги пытаются показать гостям красоту страны и марокканский менталитет.

Супруги еще не решили, возвращаться ли в Польшу навсегда, но уверены: этот переезд стал одним из лучших решений в их жизни.

