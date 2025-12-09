Немецкий оборонный концерн создал необычный рождественский подарок: как он выглядит (фото)

Немецкий концерн Rheinmetall выпустил рождественский адвент-календарь / © MIL.IN.UA

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил партнерам необычный рождественский подарок — адвент-календарь, оформленный как миниатюрный картонный танк. Календарь повторяет форму боевой машины Lynx: с башней, гусеницами и камуфляжем, а вместо люков — 24 окошка с шоколадными шариками.

Об этом говорится в сообщении BILD.

На «корме» танка напечатали лозунг компании: «Бери на себя ответственность в изменяющемся мире» (Taking responsibility in a changing world). В компании отметили, что календарь сделали ограниченным тиражом.

Модель танка Lynx с шоколадными шариками / © Bild

Подарок вызвал противоречивую реакцию. Часть получателей раскритиковала «военный» сувенир в канун Рождества, другие — напротив, назвали его метким и патриотическим.

Уполномоченный по обороне от ХДС в Северном Рейне-Вестфалии Грегор Голланд считает этот креатив уместным:

«Lynx — это продукт немецкой оборонной промышленности, которым мы можем гордиться. Об обороноспособности нужно говорить чаще, даже на Рождество. Ведь мир и свободу, в которые мы празднуем, обеспечивает и бундесвер».

Напомним, немецкий оборонный гигант Rheinmetall ранее заявлял о планах удвоить производственные мощности завода в Украине. Однако жалуется на бюрократию.