Немецкий оборонный концерн создал необычный рождественский подарок: как он выглядит (фото)
Rheinmetall показал креативный рождественский подарок — модель танка Lynx с шоколадными шариками и слоганом «Бери ответственность». Подарок вызвал противоречивую реакцию.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил партнерам необычный рождественский подарок — адвент-календарь, оформленный как миниатюрный картонный танк. Календарь повторяет форму боевой машины Lynx: с башней, гусеницами и камуфляжем, а вместо люков — 24 окошка с шоколадными шариками.
Об этом говорится в сообщении BILD.
На «корме» танка напечатали лозунг компании: «Бери на себя ответственность в изменяющемся мире» (Taking responsibility in a changing world). В компании отметили, что календарь сделали ограниченным тиражом.
Подарок вызвал противоречивую реакцию. Часть получателей раскритиковала «военный» сувенир в канун Рождества, другие — напротив, назвали его метким и патриотическим.
Уполномоченный по обороне от ХДС в Северном Рейне-Вестфалии Грегор Голланд считает этот креатив уместным:
«Lynx — это продукт немецкой оборонной промышленности, которым мы можем гордиться. Об обороноспособности нужно говорить чаще, даже на Рождество. Ведь мир и свободу, в которые мы празднуем, обеспечивает и бундесвер».
Напомним, немецкий оборонный гигант Rheinmetall ранее заявлял о планах удвоить производственные мощности завода в Украине. Однако жалуется на бюрократию.