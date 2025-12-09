Німецький оборонний концерн створив незвичний різдвяний подарунок: який вигляд він має (фото)

Німецький концерн Rheinmetall випустив різдвяний адвент-календар / © MIL.IN.UA

Реклама

Німецький оборонний концерн Rheinmetall надіслав партнерам незвичний різдвяний подарунок — адвент-календар, оформлений як мініатюрний картонний танк. Календар повторює форму бойової машини Lynx: із баштою, гусеницями та камуфляжем, а замість люків — 24 віконця зі шоколадними кульками.

Про це йдеться у повідомленні BILD.

На «кормі» танка надрукували гасло компанії: «Бери на себе відповідальність у світі, що змінюється» (Taking responsibility in a changing world). У компанії зазначили, що календар зробили обмеженим тиражем.

Реклама

Модель танка Lynx із шоколадними кульками / © Bild

Подарунок викликав суперечливу реакцію. Частина отримувачів розкритикувала «військовий» сувенір напередодні Різдва, інші — навпаки, назвали його влучним і патріотичним.

Уповноважений із питань оборони від ХДС у Північному Рейні-Вестфалії Грегор Голланд вважає цей креатив доречним:

«Lynx — це продукт німецької оборонної промисловості, яким ми можемо пишатися. Про обороноздатність треба говорити частіше, навіть на Різдво. Адже мир і свободу, у які святкуємо, забезпечує і бундесвер».

Нагадаємо, німецький оборонний гігант Rheinmetall раніше заявляв про плани подвоїти виробничі потужності заводу в Україні. Проте скаржиться на бюрократію.