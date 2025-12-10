Экстрасенс дал тревожный прогноз на декабрь: чего ждать от войны в Украине

Война в Украине

Экстрасенс Роман Завидовский дал прогноз, каким будет декабрь 2025 года в Украине. По его словам, начало месяца может быть тревожным — возможны серьезные огневые опасности.

В эфире своего YouTube-канала провидец проанализировал расклад на картах Таро и цыганской колоде.

«Начало декабря — карта женщины-матери с ребенком на руках. Рождение чего-то нового, какая-то новая энергия, благополучие, успех. Карта дворянина — карта сильного мужчины, помощи, поддержки, какого-то статуса. Это тоже очень хорошая карта. Карта письма — работа с документами, новости, информация. Десятка мечей — это карта агрессии, ударов и атак. Здесь карты все хорошие, но вот эта десятка мечей говорит о каких-то серьезных огневых опасностях», — говорит Роман Завидовский.

На середину месяца экстрасенсу выпала карта юной женщины. Он объясняет, что это карта противника, свидетельствующая о возможной активизации врагов.

«Карта встречи — какие-то важные встречи, совещания, переговоры. Возможно, подписание каких-либо договоренностей, договоров. И королева кубков — карта сильной женской энергетики», — говорит Роман Завидовский.

Конец декабря, по его словам, вероятно, будет более положительным:

«Конец месяца — священник, защита высших сил. Ученый — новости, информация, оповещения. Здесь Вселенная — 21 аркан, карта Вселенной. Это успех, благополучие, новые дороги, новые глобальные перемены и трансформации».

Роман Завидовский говорит, что больше всего из того, что показали карты, ему нравится именно конец месяца.

«Потому что конец месяца, 21 аркан, очень сильная карта, плюс карта священника, карта ученого говорят о очень больших, мощных переменах. Достаточно сильны вообще для всей страны. Чрезвычайно велики реформы и очень глобальные процессы, которые могут запуститься. Возможно, это будет какой-то новый альянс, возможно, это будет коалиция с какими-то странами или еще какие-то новые перспективы», — предполагает экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.