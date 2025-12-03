ТСН в социальных сетях

"Очень опасная неделя": экстрасенс предупредил о ракетном ударе и назвал дату

Экстрасенс дал прогноз, какой будет неделя с 3 по 7 декабря.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине, фото иллюстративное / © ТСН

Экстрасенс Роман Завидовский дал прогноз, какой будет текущая неделя для Украины и когда могут произойти российские ракетные удары.

В эфире своем YouTube-канале провидец проанализировал расклад на картах Таро и цыганской колоде.

По его словам, среда, 3 декабря, будет положительной, однако все равно стоит позаботиться о своей защите и безопасности. В то же время, в четверг, 4 декабря, возможны смертельные угрозы, говорит Роман Завидовский.

«Кладбище, вдовец — плохая карта. Смертельные угрозы, смертельные ушибы, огневые опасности активны. Валет пиковый — карта врага. Здесь и здесь негатив. То есть 4 число может быть особенно опасным днем в плане какой-либо агрессии», — объясняет экстрасенс.

В пятницу, 5 декабря, также возможна огневая опасность, ведь выпала карта смерти, говорит Роман Завидовский:

«Валет червовый — карта сильного мужчины, военного защитника. Но тем не менее карта смерти — это плохой знак. Плохая ситуация».

Суббота, 6 декабря, также может стать трудным днем для Украины, считает экстрасенс. Воскресенье будет спокойным.

«Карта траура, семерка бубновая, огневые угрозы — плохой день. Что-то карты на этой неделе плохие. Только среда неплохо, а дальше очень большой негатив. Причем карты выпадают очень сильно отрицательные…. Какая-то очень опасная неделя под эгидой женской энергетики выпадает. И очень много терактов, ударов и атак. Но тем не менее, воскресенье, 7 декабря, выпадает спокойным», — считает экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

