Зеленский наградил ирландских медиков за вклад в спасение украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Первой леди Еленой Зеленской провели встречу с представителями Университетского колледжа Дублина (UCD), которые оказывают Украине поддержку по внедрению современных методик экстренной медицинской помощи на передовой.

Зеленский в Ирландии

Зеленский в Ирландии / © Владимир Зеленский

Глава государства поблагодарил ирландских специалистов за их работу и вручил им отличие «Золотое сердце» за весомый вклад в спасение жизней украинских защитников и гражданских.

Ирландские медики вместе с украинскими специалистами положили начало инициативе UCD Ukraine Trauma Project , главной целью которой является уменьшение смертности от массивных кровотечений на фронте. В рамках проекта уже проведено восемь учебных миссий в Украине, подготовлено более 600 специалистов и сформирована совместная ирландско-украинская тренерская команда.

По словам Зеленского, это сотрудничество стало важной составляющей увеличения количества спасенных жизней и еще больше укрепило партнерство между Украиной и Ирландией.

«Гордимся тем, что такие люди вместе с нашими воинами, гражданскими и врачами. Спасибо специалистам за знания, опыт и время. Это очень важно — в такое сложное время быть на правильной стороне истории», — подчеркнул президент.

Тем временем украинцам в Ирландии придется привыкать к новым реалиям . Посол Лариса Герасько прокомментировала сокращение помощи и призвала беженцев активно искать работу.

