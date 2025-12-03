Зеленський нагородив ірландських медиків за внесок у порятунок українських воїнів

Зеленський в Ірландії / © Володимир Зеленський

Реклама

Глава держави подякував ірландським фахівцям за їхню роботу та вручив їм відзнаку «Золоте серце» за вагомий внесок у порятунок життів українських захисників і цивільних.

Ірландські медики разом із українськими спеціалістами започаткували ініціативу UCD Ukraine Trauma Project, головною метою якої є зменшення смертності від масивних кровотеч на фронті. У межах проєкту вже проведено вісім навчальних місій в Україні, підготовлено понад 600 фахівців та сформовано спільну ірландсько-українську тренерську команду.

За словами Зеленського, ця співпраця стала важливою складовою збільшення кількості врятованих життів та ще більше зміцнила партнерство між Україною та Ірландією.

Реклама

«Пишаємося тим, що такі люди разом із нашими воїнами, цивільними та лікарями. Дякую фахівцям за знання, досвід і час. Це надзвичайно важливо — у такий складний час бути на правильному боці історії», — наголосив президент.

Тим часом українцям в Ірландії доведеться звикати до нових реалій. Пані посол Лариса Герасько прокоментувала скорочення допомоги та закликала біженців активно шукати роботу.