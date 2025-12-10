В Киеве попрощались с актером и добровольцем Иваном Кононенко, который погиб на Курщине год назад

В Киеве попрощались с Иваном Кононенко / © ТСН

В Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялось прощание с 41-летним военным Иваном Кононенко, позывной «Конан». Он известен по ролям в сериалах «Слуга народа» и «Крепостная», погиб в боях на Курщине еще год назад. Из-за сложности с эвакуацией и идентификацией, похоронить Героя семья смогла только сейчас.

Иван Кононенко пошел на войну добровольцем в первый день полномасштабного вторжения. Он был всегда улыбающимся, излучал свет и имел большую волю к борьбе.

Почему идентификация тела длилась так долго, и где вы могли видеть этого воина раньше — рассказала корреспондент ТСН Ирина Кондрачук.

Последнее сообщение и год неопределенности

Последнее сообщение Ивана Кононенко в соцсетях было обнадеживающим, но полным тревоги: «Все, поехал снова за границу (срочная командировка), вернусь хз когда, буду без связи.»

Через девять дней после этой публикации, старший лейтенант Иван Кононенко погиб в боях на Курщине, что подтвердили его собратья. Однако из-за невозможности забрать и идентифицировать тело, Иван еще месяцами оставался в списках тех, кто считался пропавшим без вести.

Звезда «Слуги народа» и «Крепостной»

До полномасштабной войны Иван Кононенко работал фитнес-тренером, а также активно играл в театре и кино.

«Такой медийный, творческий человек. Он снимался с нашим президентом в «Слуге народа». И во многих других фильмах», — говорит одногруппница и подруга актера Наталья.

Среди его работ — роли в популярных сериалах и фильмах:

«Слуга народа»

«Крепостная»

«Первые ласточки»

«Сумасшедшая свадьба»

«Киев днем и ночью»

«Реальная мистика» и другие.

Друзья рассказывают, что Иван был социально активным и чрезвычайно добрым.

Возвращение на передовую несмотря на ранения

Побратимы вспоминают, что Иван был с ними с первого дня вторжения и был абсолютно бесстрашным человеком. Он участвовал в боях на Черниговщине, затем на Донбассе, в частности в Бахмуте:

«Ваня был с нами с первого дня. Был абсолютно бесстрашным человеком. С первых дней — Черниговщина, потом Донбасс: Бахмут».

Даже тяжелое ранение, которое Иван получил в 2023 году, не остановило его порыва к борьбе. После реабилитации он продолжил службу в ТЦК, но как только выздоровел — сразу вернулся на передовую.

«Он пошел добровольно в сводной роте, принимал участие в освобождении Курщины», — говорят собратья.

У 41-летнего Героя остались двое сыновей, жена, родители и сестра.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Прощание с Иваном Кононенко: погиб на Курщине еще год назад, а похоронили только сегодня