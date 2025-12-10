ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
2 хв

У Києві попрощалися з актором та добровольцем Іваном Кононенком, який загинув на Курщині рік тому

У Києві попрощалися з актором «Слуги народу» та добровольцем Іваном Кононенком

У Києві попрощались із Іваном Кононенком

У Києві попрощались із Іваном Кононенком / © ТСН

У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві відбулося прощання з 41-річним військовим Іваном Кононенком, позивний «Конан». Він відомий за ролями у серіалах «Слуга народу» та «Кріпосна», загинув у боях на Курщині ще рік тому. Через складність із евакуацією та ідентифікацією, поховати Героя родина змогла лише зараз.

Іван Кононенко пішов на війну добровольцем у перший день повномасштабного вторгнення. Він був завжди усміхненим, випромінював світло та мав велику волю до боротьби.

Чому ідентифікація тіла тривала так довго, і де ви могли бачити цього воїна раніше — розповіла кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

Останній допис і рік невизначеності

Останній допис Івана Кононенка у соцмережах був обнадійливим, але сповненим тривоги: «Все, поїхав знову за кордон (термінова командировка), повернусь хз коли, буду без зв’язку.»

За дев’ять днів після цієї публікації, старший лейтенант Іван Кононенко загинув у боях на Курщині, що підтвердили його побратими. Проте через неможливість забрати та ідентифікувати тіло, Іван ще місяцями залишався у списках тих, хто вважався зниклим безвісти.

Зірка «Слуги народу» та «Кріпосної»

До повномасштабної війни Іван Кононенко працював фітнес-тренером, а також активно грав у театрі та кіно.

«Така медійна, творча людина. Він знімався з нашим президентом у «Слузі народу». І в багатьох інших фільмах», — каже одногрупниця та подруга актора Наталія.

Серед його робіт — ролі у популярних серіалах та фільмах:

  • «Слуга народу»

  • «Кріпосна»

  • «Перші ластівки»

  • «Скажене весілля»

  • «Київ вдень та вночі»

  • «Реальна містика» та інші.

Друзі розповідають, що Іван був соціально активним і надзвичайно добрим.

Повернення на передову попри поранення

Побратими згадують, що Іван був із ними з першого дня вторгнення і був абсолютно безстрашною людиною. Він брав участь у боях на Чернігівщині, потім на Донбасі, зокрема в Бахмуті:

«Ваня був з нами з першого дня. Був абсолютно безстрашною людиною. З перших днів — Чернігівщина, потім Донбас: Бахмут».

Навіть важке поранення, яке Іван отримав у 2023 році, не зупинило його пориву до боротьби. Опісля реабілітації він продовжив службу в ТЦК, але як тільки видужав — одразу повернувся на передову.

«Він пішов добровільно у зведеній роті, приймав участь у звільненні Курщини», — кажуть побратими.

У 41-річного Героя залишилися двоє синів, дружина, батьки та сестра.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Прощання з Іваном Кононенком: загинув на Курщині ще рік тому, а поховали тільки сьогодні

Дата публікації
Кількість переглядів
304
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie