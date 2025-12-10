У Києві попрощалися з актором та добровольцем Іваном Кононенком, який загинув на Курщині рік тому

У Києві попрощались із Іваном Кононенком / © ТСН

У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві відбулося прощання з 41-річним військовим Іваном Кононенком, позивний «Конан». Він відомий за ролями у серіалах «Слуга народу» та «Кріпосна», загинув у боях на Курщині ще рік тому. Через складність із евакуацією та ідентифікацією, поховати Героя родина змогла лише зараз.

Іван Кононенко пішов на війну добровольцем у перший день повномасштабного вторгнення. Він був завжди усміхненим, випромінював світло та мав велику волю до боротьби.

Чому ідентифікація тіла тривала так довго, і де ви могли бачити цього воїна раніше — розповіла кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

Останній допис і рік невизначеності

Останній допис Івана Кононенка у соцмережах був обнадійливим, але сповненим тривоги: «Все, поїхав знову за кордон (термінова командировка), повернусь хз коли, буду без зв’язку.»

За дев’ять днів після цієї публікації, старший лейтенант Іван Кононенко загинув у боях на Курщині, що підтвердили його побратими. Проте через неможливість забрати та ідентифікувати тіло, Іван ще місяцями залишався у списках тих, хто вважався зниклим безвісти.

Зірка «Слуги народу» та «Кріпосної»

До повномасштабної війни Іван Кононенко працював фітнес-тренером, а також активно грав у театрі та кіно.

«Така медійна, творча людина. Він знімався з нашим президентом у «Слузі народу». І в багатьох інших фільмах», — каже одногрупниця та подруга актора Наталія.

Серед його робіт — ролі у популярних серіалах та фільмах:

«Слуга народу»

«Кріпосна»

«Перші ластівки»

«Скажене весілля»

«Київ вдень та вночі»

«Реальна містика» та інші.

Друзі розповідають, що Іван був соціально активним і надзвичайно добрим.

Повернення на передову попри поранення

Побратими згадують, що Іван був із ними з першого дня вторгнення і був абсолютно безстрашною людиною. Він брав участь у боях на Чернігівщині, потім на Донбасі, зокрема в Бахмуті:

«Ваня був з нами з першого дня. Був абсолютно безстрашною людиною. З перших днів — Чернігівщина, потім Донбас: Бахмут».

Навіть важке поранення, яке Іван отримав у 2023 році, не зупинило його пориву до боротьби. Опісля реабілітації він продовжив службу в ТЦК, але як тільки видужав — одразу повернувся на передову.

«Він пішов добровільно у зведеній роті, приймав участь у звільненні Курщини», — кажуть побратими.

У 41-річного Героя залишилися двоє синів, дружина, батьки та сестра.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Прощання з Іваном Кононенком: загинув на Курщині ще рік тому, а поховали тільки сьогодні