Племянница принцессы Дианы поделилась подробностями своей сказочной помолвки и рассказала, планирует ли пара детей

Ченнинг Миллерд и леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леди Элиза делилась фотографиями своей сказочной помолвки, которая состоялась 31 июля на греческом острове Санторини. Теперь же девушка поделилась подробностями того, как именно прошел этот день, в том числе тем, как ее будущий муж нашел идеальное кольцо для предложения руки и сердца.

В интервью журналу Hello! племянница принцессы Дианы рассказала, что 34-летний Ченнинг объездил всех торговцев бриллиантами по всей Южной Африке в попытке найти заветный камень.

В конце концов он остановил свой выбор на бриллианте грушевидной огранки весом 2,5 карата, который нашел в ювелирном магазине в Кейптауне.

Затем Ченнинг сам разработал дизайн кольца, поговорив с Элизой о формах, которые ей нравятся.

Ченнинг Миллерд и леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

«Это идеально — самое красивое кольцо на свете — и так здорово, что оно из Южной Африки», — сказала Элиза, которая переехала в страну в 1995 году, чтобы избежать внимания СМИ, которое привлекает фамилия ее семьи Спенсер.

Ченнинг также тщательно спланировал поездку на Санторини и в итоге сделал предложение на второй день отпуска. Он пошутил, что ему пришлось прятать огромный и ценный камень в ботинке, когда они шли к красивому месту у моря, чтобы полюбоваться закатом перед ужином.

«Вот что меня действительно сбило с толку», — сказала Элиза, имея в виду, что она понятия не имела, что у него с собой кольцо, прежде чем он встал на одно колено.

Ченнинг Миллерд и леди Элиза Спенсер в день своей помолвки / © Instagram.com/elizavspencer

«Я понятия не имела, что он сделает предложение. Я знала, что это произойдет, но точно не предполагала, что это случится именно во время этой поездки», — говорит модель.

Ченнинг, который увлекается фотографией, установил камеру на штативе, чтобы запечатлеть этот важный для пары момент. Затем он отнес Элизу на балкон с видом на море, который он украсил цветами и свечами. Первый час пара никому не говорила о своей помолвке, так как просто хотела насладиться моментом.

Что касается окончательного места проведения свадьбы, то это еще не решено. Но и Ченнинг, и Элиза заявили, что им очень нравится идея сыграть свадьбу за границей. Они также отказались от идеи проведения грандиозной церемонии с сотнями гостей, заявив, что она будет «камерной», только с самыми близкими людьми.

Ченнинг Миллерд и леди Элиза Спенсер в день своей помолвки / © Instagram.com/elizavspencer

Элиза и Ченнинг в равной степени разделяют планы когда-нибудь завести детей. «Конечно, когда придет время», — но никто из них не спешит становиться родителями.