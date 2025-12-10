Племінниця принцеси Діани поділилася подробицями своїх казкових заручин і розповіла, чи планує пара дітей

Ченнінг Міллерд і Леді Еліза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза ділилася фотографіями своїх казкових заручин, які відбулися 31 липня на грецькому острові Санторіні. Тепер дівчина поділилася подробицями того, як саме минув той день, зокрема і тим, як її майбутній чоловік знайшов ідеальну каблучку для заручин.

В інтерв’ю журналу Hello! племінниця принцеси Діани розповіла, що 34-річний Ченнінг об’їздив усіх торговців діамантами по всій Південній Африці у спробі знайти заповітний камінь.

Зрештою він зупинив свій вибір на діаманті грушоподібного огранювання вагою 2,5 карата, який знайшов у ювелірному магазині в Кейптауні.

Потім Ченнінг сам розробив дизайн каблучки, поговоривши з Елізою про форми, які їй подобаються.

«Це ідеально — найкрасивіша каблучка у світі — і так чудово, що вона з Південної Африки», — сказала Еліза, яка переїхала до країни 1995 року, щоб уникнути уваги ЗМІ, яку привертає прізвище її родини Спенсер.

Ченнінг також ретельно спланував поїздку на Санторіні і зрештою освідчився на другий день відпустки. Він пожартував, що йому довелося ховати величезний і цінний камінь у черевику, коли вони йшли до гарного місця біля моря, щоб помилуватися заходом сонця перед вечерею.

«Ось що мене справді спантеличило», — сказала Еліза, маючи на увазі, що вона гадки не мала, що в нього з собою каблучка, перш ніж він став на одне коліно.

«Я гадки не мала, що він освідчиться. Я знала, що це станеться, але точно не припускала, що це станеться саме під час цієї поїздки», — каже модель.

Ченнінг, який захоплюється фотографією, встановив камеру на штативі, щоб сфотографувати цей важливий для пари момент. Потім він відніс Елізу на балкон із видом на море, який він прикрасив квітами та свічками. Першу годину пара нікому не говорила про свої заручини, тому що просто хотіла насолодитися моментом.

Що стосується остаточного місця проведення весілля, то це ще не вирішено. Але і Ченнінг, і Еліза заявили, що їм дуже подобається ідея зіграти весілля за кордоном. Вони також відмовилися від ідеї проведення грандіозної церемонії із сотнями гостей, заявивши, що вона буде «камерною», лише з найближчими людьми.

Еліза і Ченнінг однаково поділяють плани колись завести дітей. «Звичайно, коли настане час», але ніхто з них не поспішає ставати батьками.