Семейный выход: Мила Кунис и Эштон Кутчер сходили с детьми на футбол

Мила Кунис с мужем Эштоном Кутчером и детьми провели день на футбольном матче.
Звездное семейство запечатлели перед футбольным матчем НФЛ между командами Chicago Bears и Los Angeles Rams.
41-летняя Кунис была одета в белую короткую футболку и черные спортивные штаны в сочетании с белыми кроссовками, а в руках держала джинсовую куртку. У нее на шее было несколько золотых украшений, через плечо висела черная сумка-бананка, а на запястье был браслет и часы.
46-летний Эштон надел серые джинсы, футболку болельщика и ромпер, а также был в кроссовках.
На семейных фото также можно рассмотреть, как выглядят дети пары – 10-летняя дочь Уайатт и почти 8-летний сын Димитрий. Они редко появляются с родителями на публичных мероприятиях и почти никогда на светских.
Напомним, вчера Мила Кунис также посетила премьеру фильма "Гудрич" в Лос-Анджелесе, где блистала в белом платье Brandon Maxwell и туфлях-лубутенах на шпильках.
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