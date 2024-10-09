Семейный выход: Мила Кунис и Эштон Кутчер сходили с детьми на футбол

Мила Кунис с мужем Эштоном Кутчером и детьми провели день на футбольном матче.

Звездное семейство запечатлели перед футбольным матчем НФЛ между командами Chicago Bears и Los Angeles Rams.

Мила Кунис и Эштон Кутчер с детьми на футбольном матче в Чикаго / Фото: Associated Press

41-летняя Кунис была одета в белую короткую футболку и черные спортивные штаны в сочетании с белыми кроссовками, а в руках держала джинсовую куртку. У нее на шее было несколько золотых украшений, через плечо висела черная сумка-бананка, а на запястье был браслет и часы.

46-летний Эштон надел серые джинсы, футболку болельщика и ромпер, а также был в кроссовках.

Мила Кунис и Эштон Кутчер / Фото: Associated Press

На семейных фото также можно рассмотреть, как выглядят дети пары – 10-летняя дочь Уайатт и почти 8-летний сын Димитрий. Они редко появляются с родителями на публичных мероприятиях и почти никогда на светских.

Мила Кунис и Эштон Кутчер с детьми на футбольном матче в Чикаго / Фото: Associated Press

Напомним, вчера Мила Кунис также посетила премьеру фильма "Гудрич" в Лос-Анджелесе, где блистала в белом платье Brandon Maxwell и туфлях-лубутенах на шпильках.

Мила Кунис / Фото: Associated Press

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