В белом пикантном платье и лубутенах: Мила Кунис блистала на премьере фильма

Майкл играет главную роль недавно разведенного Энди, который с трудом воспитывает своих маленьких близнецов в одиночку и обращается за помощью к своей беременной дочери Грейс, которую играет Мила.

Мила Кунис и Майкл Китон / Фото: Associated Press

Сведенные вместе обстоятельствами, Энди и Грейс начинают восстанавливать свои отношения после того, как он был ее отцом, который практически не заботился о ней в детстве.

41-летняя Мила Кунис появилась на премьере в ассиметричном белом платье с высоким разрезом от Brandon Maxwell из коллекции осень-зима 2024, дополнив наряд лаковыми туфлями-лодочками винного цвета от Christian Louboutin.

Мила Кунис / Фото: Associated Press

Кунис собрала волосы в пучок, сделала выразительный макияж глаз со стрелками и дымчатыми тенями, а также надела серьги-висюльки и кольцо на палец.

Мила Кунис / Фото: Associated Press

Милу давно не видели на публике, вероятно потому, что актриса была занята съемками в новом фильме.

Мила Кунис / Фото: Associated Press

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