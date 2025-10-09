В оригінальній сукні з кишенями: Міла Куніс відвідала прем’єру фільму в Лондоні

Міла Куніс / © Associated Press

42-річна голлівудська акторка Міла Куніс, яка народилася в Україні, з’явилася на червоній доріжці з нагоди прем’єри фільму «Ножі наголо: Прокинься, покійнику», у якому зіграла.

Зірка одягла чорну сукню-бюстьє від Dolce&Gabbana з вишивкою на ліфі та оригінальною спідницею-тюльпаном, яка також мала рукави.

Образ Міли був лаконічним і стриманим, а доповнила його акторка лише зачіскою з розпущеним та укладеним у проділ волоссям, а також макіяжем і парою лаконічних сережок.

Нагадаємо, що «Ножі наголо» — це серія фільмів, у якій головну роль виконує Деніел Крейг, і в кожній новій частині до фільму приєднуються нові герої.