В оригінальній сукні з кишенями: Міла Куніс відвідала прем’єру фільму в Лондоні

Акторка одягла сукню від відомого італійського Модного дому.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Міла Куніс

Міла Куніс / © Associated Press

42-річна голлівудська акторка Міла Куніс, яка народилася в Україні, з’явилася на червоній доріжці з нагоди прем’єри фільму «Ножі наголо: Прокинься, покійнику», у якому зіграла.

Міла Куніс / © Associated Press

Міла Куніс / © Associated Press

Зірка одягла чорну сукню-бюстьє від Dolce&Gabbana з вишивкою на ліфі та оригінальною спідницею-тюльпаном, яка також мала рукави.

Образ Міли був лаконічним і стриманим, а доповнила його акторка лише зачіскою з розпущеним та укладеним у проділ волоссям, а також макіяжем і парою лаконічних сережок.

Міла Куніс / © Associated Press

Міла Куніс / © Associated Press

Нагадаємо, що «Ножі наголо» — це серія фільмів, у якій головну роль виконує Деніел Крейг, і в кожній новій частині до фільму приєднуються нові герої.

