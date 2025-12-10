- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11–12 грудня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11–12 грудня?
Місяць розповідає
22-й місячний день, який розтягнеться майже на дві календарні доби, час, коли важливо — незважаючи на події, що відбуваються, і тривожні думки — зберігати внутрішні рівновагу і спокій. Тільки так можна буде стримати емоції та зберегти контроль розуму над почуттями.
Місяць рекомендує
Час сприятливий для допомоги нужденним: можна подавати милостиню, займатися доброчинністю та волонтерством, робити подарунки — все добро повернеться сторицею. Налагодити стосунки з близькою людиною допоможе подарунок — необов’язково дорогий, але неодмінно придбаний конкретно для неї, з урахуванням її захоплень і уподобань.
Місяць застерігає
Дуже важливо стежити за спалахами гніву, до яких ми будемо схильні в цей час — неадекватна поведінка може зіпсувати стосунки з рідними та близькими людьми й навіть поставити під удар кар’єру. Не можна також відчувати жалість до себе: треба пам’ятати, що великій кількості людей, серед яких є й наші друзі, значно гірше, ніж нам, — треба знайти можливість допомогти їм, тоді від зневіри не залишиться й сліду.
Читайте також:
Рік Червоного Вогняного Коня — яким буде 2026-й і як він змінить наше життя
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 8 до 14 грудня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 8–14 грудня
Місячний гороскоп на 8–14 грудня: що рекомендується робити кожного дня тижня