Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11–12 грудня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11–12 грудня?

Місяць розповідає

22-й місячний день, який розтягнеться майже на дві календарні доби, час, коли важливо — незважаючи на події, що відбуваються, і тривожні думки — зберігати внутрішні рівновагу і спокій. Тільки так можна буде стримати емоції та зберегти контроль розуму над почуттями.

Місяць рекомендує

Час сприятливий для допомоги нужденним: можна подавати милостиню, займатися доброчинністю та волонтерством, робити подарунки — все добро повернеться сторицею. Налагодити стосунки з близькою людиною допоможе подарунок — необов’язково дорогий, але неодмінно придбаний конкретно для неї, з урахуванням її захоплень і уподобань.

Місяць застерігає

Дуже важливо стежити за спалахами гніву, до яких ми будемо схильні в цей час — неадекватна поведінка може зіпсувати стосунки з рідними та близькими людьми й навіть поставити під удар кар’єру. Не можна також відчувати жалість до себе: треба пам’ятати, що великій кількості людей, серед яких є й наші друзі, значно гірше, ніж нам, — треба знайти можливість допомогти їм, тоді від зневіри не залишиться й сліду.

