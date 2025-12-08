Обрали особливе фото: король Чарльз та королева Камілла представили різдвяну листівку

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла вступають у святковий сезон. Королівське подружжя представило свою щорічну різдвяну листівку, на якій зображено фотографію 77-річного короля та 78-річної Камілли, зроблену на честь їхньої 20-ї річниці весілля на початку цього року.

На знімку, автором якого став Кріс Джексон, король і королева зображені на віллі Волконські в Римі під час їхньої поїздки до Італії у квітні 2025 року. Королева Камілла одягнена в білу сукню-пальто від Анни Валентайн, яку вона доповнила брошкою у вигляді конвалії, а король Чарльз був одягнений у смугастий синій костюм.

Різдвяна листівка короля Чарльза і королеви Камілли / © Instagram британської королівської сім'ї

«Вже зовсім скоро Різдво!

Король і Королева раді поділитися цьогорічною різдвяною листівкою з фотографією, зробленою на території вілли Волконські в Римі під час державного візиту Їхніх Величностей до Італійської Республіки у квітні», — йдеться у підписі під фото.

Нагадаємо, також свою листівку вже показало князівське подружжя Монако — князь Альбер II, княгиня Шарлін та двоє їхніх дітей.