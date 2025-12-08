Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 8-10 грудня

Які магнітні бурі будуть найближчим часом / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-10 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 8 грудня, очікується висока сонячна активність, яка спричинить магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), відчутну для метеозалежних людей, проте до кінця дня вона трохи вщухне. Уже у вівторок, 9 грудня, буде суперпотужна буря з К-індексом 7 (червоний рівень) — необхідно стежити за своїм самопочуттям. У середу, 10 грудня, також буде висока сонячна активність.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.