Відключення світла 8 грудня: де в Україні найскладніша ситуація

Через удари РФ по енергетичній структурі в Україні діятимуть графіки відключення світла / © Associated Press

Сьогодні, 8 грудня, в усіх областях України діятимуть відключення світла протягом доби обсягом від 2,5 до 4 черг. Також запроваджені графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

Про це повідомили в Міненерго.

"Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Раніше очільник Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що навіть за оптимістичним сценарієм відключення світла триватимуть впродовж усієї зими. З його слів, українцям "треба звикнути і жити в цих графіках".

"Середньозважений сценарій — треба звикнути до графіків, які у нас були раніше — 4 години через 4 без стабільного електропостачання", — додав Ігнатьєв.