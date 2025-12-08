Коли українці матимуть більш-менш стабільні графіки відключень: енергетичний експерт про ситуацію зі світлом

Відключення світла / © pixabay.com

Реклама

До кінця цього тижня матимемо більш-менш стабільні графіки відключення світла.

Про це повідомив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в етері «КИЇВ24».

«Дійсно, що є проблеми з обладнанням. У нас є певний запас обладнання, яке наразі доїжджає, бо перебуває за межами України. Не дуже швидко можна довезти все, що ми б хотіли. Але з іншого боку, ситуація така, що ми відновимося дуже швидко», — зазначив Ігнатьєв.

Реклама

За словами експерта, на жаль, є енергетичні об’єкти на півдні Україні, які вигоріли через атаки РФ.

«Росіяни били і по гідроенергетиці, і по тепловій генерації. І, на жаль, по тим об’єктам, які передають нам оптичну енергію з європейських країн в Україну», — пояснив він.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» попередили про те, що відключення світла триватимуть довше: якщо напередодні чергових російських ударів 6 грудня світла не було 4-8 годин, то зараз вимикатимуть на 12-16 годин в більшості областей. А на відновлення енергосистеми підуть тижні, а не дні.