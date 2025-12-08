Чому принц Вільям більше не хоче спілкуватися зі своїм братом Гаррі: стала відома причина

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

Колись близькі стосунки принца Вільяма та принца Гаррі — дітей короля Чарльза та покійної принцеси Діани, вже давно не такі, якими були раніше. Виною тому стало відверте інтерв’ю Гаррі Опрі Вінфрі, а також його книжка «Запасний», в якій він розповів багато подробиць з їхнього з братом Вільямом особистого життя.

Вважається, що саме слова герцога Сассекського про те, що його брат «застряг» у королівській системі, вважаються поворотним моментом. У своїй книжці «Спадщина Віндзорів» королівський письменник Роберт Джобсон припустив, що це зауваження настільки розлютило Вільяма, що зруйнувало всяку «довіру» між братами, пише womanandhome.com.

Принци Гаррі та Вільям / © Associated Press

«Вільям був лютий. Він звернувся до друзів і запевнив їх, що не почувається у пастці, з його благословення вони, у свою чергу, повідомили про це пресу», — заявив він. «Вільям знав і прийняв свій шлях як тягар, так і честь. Слова Гаррі поранили його глибоко». За словами автора, саме відчуття того, що брат говорив від його імені, «і так неправильно», «розлютило принца Уельського». Через це, за словами Роберта, «братські узи були зруйновані, а довіра втрачена».

Зауваження герцога Сассекського у книжці описується як «удар, що нагадує сумнозвісне інтерв’ю Діани у програмі «Панорама». Він сказав Опрі, що опинився «у пастці» і не усвідомлював цього, а потім додав, що те саме стосується і Вільяма, і короля Чарльза, додавши, що «вони не можуть піти», як він сам, мабуть, тому що вони стоять вище в королівській лінії спадкування.

Принци Гаррі та Вільям / © Associated Press

Від того часу брати бачилися публічно лише кілька разів. Навіть коли вони разом відкрили пам’ятник принцесі Діані у липні 2021 року, у день її 60-річчя, Роберт стверджує, що це було короткочасне перемир’я.

«На мить вони усміхнулися і розсміялися, до них приєдналися її брат та сестри — проблиск того зв’язку, що був між ними колись. Але як тільки камери вимкнулися, близькість так само швидко зникла», — написав він.

2022 року батько принців став королем, а принц Вільям — принцом Уельським, у якого з’явилася ще більша кількість обов’язків. Як і Гаррі, він прокладає свій власний, хоч і зовсім інший шлях і зосереджений на ньому і своїй сім’ї.

