Почему принц Уильям больше не хочет общаться со своим братом Гарри: стала известна причина

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

Некогда близкие отношения принца Уильяма и принца Гарри — детей короля Чарльза и покойной принцессы Дианы, уже давно не такие, какими были ранее. Виной тому стало откровенное интервью Гарри Опре Уинфри, а также его книга «Запасной», в которой он поведал много подробностей из их с братом Уильямом личной жизни.

Считается, что именно слова герцога Сассекского о том, что его брат «застрял» в королевской системе, считаются поворотным моментом. В своей книге «Наследие Виндзоров» королевский писатель Роберт Джобсон предположил, что это замечание настолько разозлило Уильяма, что разрушило всякое «доверие» между братьями, пишет womanandhome.com.

Принцы Гарри и Уильям / © Associated Press

«Уильям был в ярости. Он обратился к друзьям и уверил их, что не чувствует себя в ловушке, с его благословения они, в свою очередь, сообщили об этом прессе», — заявил он. «Уильям знал и принял свой путь, как бремя, так и честь. Слова Гарри ранили его глубоко». По словам автора, именно ощущение того, что брат говорил от его имени, «и так неправильно», «приводило принца Уэльского в ярость». Из-за этого, по словам Роберта, «братские узы были разрушены, а доверие потеряно».

Замечание герцога Сассекского в книге описывается как «удар, напоминающий печально известное интервью Дианы в программе «Панорама». Он сказал Опре, что оказался «в ловушке» и не осознавал этого, а затем добавил, что то же самое относится и к Уильяму, и к королю Чарльзу, добавив, что «они не могут уйти», как он сам, видимо, потому что они стоят выше в королевской линии наследования.

Принцы Гарри и Уильям / © Associated Press

С тех пор братья виделись публично лишь несколько раз. Даже когда они вместе открыли памятник принцессе Диане в июле 2021 года, в день ее 60-летия, Роберт утверждает, что это было кратковременное «перемирие».

«На мгновение они улыбнулись и рассмеялись, к ним присоединились ее брат и сестры — проблеск той связи, что была между ними когда-то. Но как только камеры выключились, близость так же быстро исчезла», — написал он.

В 2022 году отец принцев стал королем, а принц Уильям — принцем Уэльским, у которого появилось еще больше количество обязанностей. Как и Гарри, он прокладывает свой собственный, хотя и совершенно иной, путь и сосредоточен на нем и своей семье.

