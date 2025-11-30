Коли принц Вільям стане королем: які титули можуть отримати діти Уельських

Принц Вільям з дітьми / © Associated Press

Коли в недалекому майбутньому принц Вільям стане королем, він буде не єдиним членом королівської сім’ї, який змінить титул. Вільям має ухвалити важливі рішення щодо своїх трьох дітей та дружини принцеси Уельської.

Присвоєння титулів — багатовікова практика у королівській сім’ї.

Принц Вільям / © Associated Press

Враховуючи, що Джорджу, Шарлотті і Луї зараз всього 12, 10 і 7 років відповідно, якщо Вільям зійде на престол у найближчі кілька років, сім’ї може знадобитися деякий час, перш ніж вони ухвалять рішення про подальші дії. Більш того, багато важливих титулів присвоюються в день весілля або після досягнення повноліття членом королівської родини.

Принцеса Шарлотта, принц Луї та принц Джордж / © Getty Images

Коли Вільям стане королем, його старший син, принц Джордж, успадкує кілька титулів. Згідно з королівською традицією, Джордж одразу стане герцогом Корнуольським, а також автоматично успадкує кілька інших титулів, включаючи шотландський титул герцога Ротсейського. Джорджу також ймовірно буде присвоєно титул принца Уельського, хоча це може залежати від його віку та сімейного стану на момент сходження на престол його батька.

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Вільям було вже 40 років, і він був одружений, коли король Чарльз став сувереном, тому він отримав цей титул практично одразу. Однак Вільям може вирішити почекати до повноліття сина або подарувати йому титул у день весілля, якщо ці події ще не відбудуться, пише People.

У принцеси Шарлотти набагато менше можливих титулів. Герцогські титули надаються лише чоловікам, а для жінки єдиний спосіб стати герцогинею — вийти заміж за герцога. Єдиний титул, доступний Шарлотті, це титул королівської принцеси. Цей довічний титул є виключно почесним, але це найвища нагорода, яка може бути надана жінці з королівської родини.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Однак для того, щоб Шарлотта успадкувала титул, він має бути вакантним, а це означає, що вона не зможе стати королівською принцесою до смерті принцеси Анни — теперішньої його володарки.

Молодший з дітей Уельських — принц Луї — не отримає автоматично жодних титулів, коли його батько стане королем. Однак, будучи чоловіком у спадковій лінії, він має набагато більше можливостей. Найбільш очевидною перспективою є титул герцога Йоркського, який традиційно дарується другому синові монарха з часів короля Едуарда IV 1474 року. До того ж, нещодавно цього титула позбавили колишнього принца Ендрю — молодшого брата короля Чарльза.

Принц Луї / © Associated Press

Батько королеви Єлизавети, король Георг VI, був відомий як герцог Йоркський до несподіваного зречення престолу його старшого брата, короля Едуарда VIII, 1936 року.