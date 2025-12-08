Тренди оформлення вікон, які визначать стиль домашнього інтер’єру 2026 року / © Credits

Дизайнери говорять про нову хвилю затишку, м’якості та декоративності, і саме віконні рішення стануть одними з найяскравіших відображень цього тренду. Видання Martha Stewart розповіло, що буде актуальним у 2026-му, а також зібрало головні напрямки, які вже формують майбутні інтер’єри.

Ренесанс сучасної класики

Сучасні інтер’єри лишаються лаконічними, але у них дедалі частіше повертаються класичні акценти, як от розкішні драпірування, м’які ламбрекени, елегантні щіточки, тасьма та об’ємні текстури.

Це не про повернення до надмірної декоративності минулого. У тренді — актуалізована класика, у якій традиційні форми поєднуються з теплими відтінками, натуральними тканинами та м’якою, домашньою атмосферою. Такий мікс створює ефект зібраності та елегантності без надмірностей.

Багатошаровість

Шарування повертається в інтер’єрний стиль і тепер це помітно навіть на вікнах. Поєднання легких тюлевих полотен, затемнювальних штор, римських або рулонних систем і натуральних фактур створює красиву гру світла та тіней і додає об’єму навіть у дуже простий простір.

У моді змішування матеріалів, наприклад тюль і щільні штори, бамбук і лляні драпіровки, панелі з текстильним плетінням і бавовняні фіранки. Це стилістичне багатство має дорогий, але не перевантажений вигляд.

Натуральні тканини

Льон і бавовна — абсолютні зірки 2026 року. Споживачі, втомлені від синтетики та холодного мінімалізму, знову обирають природні матеріали, які «дихають», приємні на дотик і дають природне м’яке освітлення. Лляні чи бавовняні штори додають тепла навіть дуже стриманому інтер’єру, згладжують лінії сучасної архітектури, створюють відчуття спокою та природності і мають дорогий та водночас невимушений вигляд. У поєднанні з нейтральними палітрами вони створюють затишний скандинавський чи середземноморський настрій.

Деревина та природні волокна

Повернення до натуральності стосується не лише тканин. Головними трендами знову стають бамбук, солома, рогіз, очерет і різноманітні природні плетіння. Такі матеріали дають:

теплу текстуру,

особливу гру світла,

природний акцент у нейтральних просторах,

універсальність — вони пасують і мінімалізму, і класичному стилю, і бохо.

Особливо стильний вигляд мають римські штори та ролети у природних відтінках: пісочному, теракотовому, медовому та сіро-коричневому.

Європейський шарм у новій інтерпретації

Французькі та паризькі інтер’єри, які вже кілька років у топі Pinterest, вплинули й на текстиль. Штори та ламбрекени повертаються, але в оновленій, стриманішій формі. У тренді:

чіткі силуети,

мінімальне декорування,

легкі тканини,

світлі нейтральні відтінки.

Штори ідеальні для кухонь, ванних кімнат і сніданкових зон, а сучасні ламбрекени створюють рамку для вікна без зайвої «важкості».

Мінімалізм як база

Попри повернення тепла та текстур, чисті сучасні лінії залишаються популярними. Ролети, римські штори та «зебра» зберігають позиції як універсальні, лаконічні та дуже функціональні рішення. Вони працюють як самостійний акцент у мінімалістичному просторі чи база для багатошарових композицій.

Особливо актуальні моделі у глибоких природних відтінках, наприклад, графіт, оливковий, молочно-білий, кольори трав і землі.

Римські штори

Один із найцікавіших трендів, який активно набирає популярності — зовнішнє кріплення римських штор (поза віконною рамою). Це не лише красиво, а й суперфункціонально, адже вони візуально збільшують вікна, роблять відкоси ширшими та вищими, краще блокують світло, приховують прорізи по краях і створюють «архітектурніший» вигляд. Таке рішення чудово працює у сучасних і класичних інтер’єрах, додає структури та акуратності.

Розумні та моторизовані системи

Інтер’єр майбутнього неможливий без технологій і віконні системи не виняток. Моторизовані штори та ролети стають доступнішими, стильнішими та тихішими. Серед їхніх переваг:

зручність керування (пультом, смартфоном або голосом),

енергоефективність,

безпечність для дітей,

точний контроль світла протягом дня.

Такі системи вже не мають хай-тек вигляд, який пасує лише мінімалізму, їх інтегрують навіть у дуже класичні інтер’єри.

Наступний рік обіцяє багато затишку, світла та природності. Текстиль, натуральні матеріали, оновлена класика і розумні рішення формують нову концепцію дому — красивого, комфортного та глибоко персонального.