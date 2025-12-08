У прикрасах Софі Лорен: гламурна Джессіка Честейн сяяла в Римі

Джессіка Честейн / © Getty Images

Лауреатка премії «Оскар» Джессіка Честейн мала приголомшливий і гламурний вигляд на заході у Італії. Вона відвідала прем’єру документального фільму Brunello, Il Visionario Garbato, який презентували у Римі.

Акторка одягла гламурну срібну сукню від бренду Brunello Cucinelli, яка ефектно сяяла завдяки своєму дизайну із оздобленням бісером та кристалами.

Джессіка Честейн / © Getty Images

Цього разу стилістка акторки Елізабет Стюарт підібрала для неї ексклюзивну сукню-бюстьє, яка стала модифікацією луку, який бренд презентував у колекції осінь-зима 2025.

Однак родзинкою образу була не сукня, а прикраса на шиї акторки. Річ у тім, що Честейн доповнила свій гламурний образ діамантовим кольє від бренду Damiani із 18-каратного білого золота. Цікаво, що таке саме кольє носила легендарна Софія Лорен 2024 року.

Софі Лорен / © Getty Images

До того ж італійська легенда тоді фотографувалась із Честейн.

Джессіка Честейн і Софі Лорен / © Getty Images