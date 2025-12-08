У прикрасах Софі Лорен: гламурна Джессіка Честейн сяяла в Римі

Лауреатка премії «Оскар» Джессіка Честейн мала приголомшливий і гламурний вигляд на заході у Італії. Вона відвідала прем’єру документального фільму Brunello, Il Visionario Garbato, який презентували у Римі.
Акторка одягла гламурну срібну сукню від бренду Brunello Cucinelli, яка ефектно сяяла завдяки своєму дизайну із оздобленням бісером та кристалами.
Цього разу стилістка акторки Елізабет Стюарт підібрала для неї ексклюзивну сукню-бюстьє, яка стала модифікацією луку, який бренд презентував у колекції осінь-зима 2025.
Однак родзинкою образу була не сукня, а прикраса на шиї акторки. Річ у тім, що Честейн доповнила свій гламурний образ діамантовим кольє від бренду Damiani із 18-каратного білого золота. Цікаво, що таке саме кольє носила легендарна Софія Лорен 2024 року.
До того ж італійська легенда тоді фотографувалась із Честейн.