ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
1 хв

У прикрасах Софі Лорен: гламурна Джессіка Честейн сяяла в Римі

Цього разу акторка не експериментувала з трендами, а обрала безпрограшний варіант — гламурну сукню та діаманти.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джессіка Честейн

Джессіка Честейн / © Getty Images

Лауреатка премії «Оскар» Джессіка Честейн мала приголомшливий і гламурний вигляд на заході у Італії. Вона відвідала прем’єру документального фільму Brunello, Il Visionario Garbato, який презентували у Римі.

Акторка одягла гламурну срібну сукню від бренду Brunello Cucinelli, яка ефектно сяяла завдяки своєму дизайну із оздобленням бісером та кристалами.

Джессіка Честейн / © Getty Images

Джессіка Честейн / © Getty Images

Цього разу стилістка акторки Елізабет Стюарт підібрала для неї ексклюзивну сукню-бюстьє, яка стала модифікацією луку, який бренд презентував у колекції осінь-зима 2025.

Однак родзинкою образу була не сукня, а прикраса на шиї акторки. Річ у тім, що Честейн доповнила свій гламурний образ діамантовим кольє від бренду Damiani із 18-каратного білого золота. Цікаво, що таке саме кольє носила легендарна Софія Лорен 2024 року.

Софі Лорен / © Getty Images

Софі Лорен / © Getty Images

До того ж італійська легенда тоді фотографувалась із Честейн.

Джессіка Честейн і Софі Лорен / © Getty Images

Джессіка Честейн і Софі Лорен / © Getty Images

Красиві виходи Джесіки Честейн (70 фото)

Джессіка Честейн_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Getty Images

Джессіка Честейн / © Getty Images

Джессіка Честейн / © Getty Images

Джессіка Честейн / © Getty Images

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессіка Честейн / © Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Честейн_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Getty Images

© Getty Images

Джессіка Честейн_5 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Честейн_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_3 / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Честейн_2 / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Честейн_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн / © Getty Images

© Getty Images

Джессика Честейн_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джессіка Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Getty Images

© Getty Images

Джессіка Честейн_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джессіка Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джессика Честейн_2 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
187
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie