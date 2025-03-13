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TikTok вводит нововведения для подростков

TikTok вводит нововведения для подростков

TikTok вводит нововведения для подростков

TikTok

Также появились новейшие инструменты родительского контроля.

TikTok представляет новый инструмент для подростков, который поможет им успокоиться перед сном и отойти от приложения.

Об этом пишет Yahoo.

Инструмент Wind Down автоматически включается, если пользователь TikTok младше 16 лет находится в приложении после 22:00, прерывая ленту "Для тебя" полноэкранным режимом и воспроизводя успокаивающую музыку.

Гигант социальных сетей заявил, что в ближайшие недели он также станет тестировать дополнительные медитационные упражнения в рамках этой функции.

Считается, что это первый случай, когда социальная медиаплатформа предоставляет инструменты для осознания непосредственно пользователям, и это часть более широкого обновления TikTok.

В нем также появились новые инструменты родительского контроля, в частности функция Time Away, позволяющая родителям блокировать подростков в TikTok в определенное время, например во время семейных обедов, обучения в школе, ночью или во время каникул.

До сих пор TikTok и другие социальные сети позволяли родителям устанавливать время пребывания перед экраном в часах и ночью, но не имели конкретного расписания в течение дня.

Вал Ричи, глобальный руководитель TikTok по информационно-просветительской работе, партнерству, доверию и безопасности, сказал, что платформа хочет предложить "постоянную поддержку" благополучию подростков.

"Это означает изучение новых способов помочь подросткам развивать здоровые цифровые привычки", – сказал он в интервью информационному агентству PA. "Речь идет не только о блокировании и предотвращении. Речь должна идти об образовании и развитии. Идея основывается на некоторых исследованиях, которые мы проанализировали по поводу пользы медитации для улучшения качества сна, и, конечно, я думаю, что есть много людей, с которыми это найдет отзыв. Мы действительно хотим немного выйти за рамки и попытаться быть креативными".

Обновление, являющееся частью инструментов TikTok Family Pairing, позволяющих родителям связывать свои аккаунты с аккаунтами своих детей и контролировать их использование, также добавляет родителям большей видимости в сети TikTok своего ребенка, давая им возможность видеть, кто следит за ними, а кто заблокирован их ребенком.

По словам Ричи, инструменты Family Pairing преследуют цель достичь правильного баланса между предоставлением подросткам независимости и возможностью родителей контролировать их.

"Это именно тот баланс, которого мы всегда стараемся достичь, предоставляя подросткам определенную свободу действий и конфиденциальность, но в то же время помогая родителям быть в курсе того, что делают их дети, и обеспечивая среду, в которой могут происходить важные разговоры", — сказал он. "Мы хотим сотрудничать в том, как подростки развивают здоровые цифровые привычки, а также взаимодействуют со своими родителями".

Напомним, тиктокершу посадили за совет Иисусу. Женщину обвинили в богохульстве.

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