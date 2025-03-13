TikTok вводит нововведения для подростков

TikTok представляет новый инструмент для подростков, который поможет им успокоиться перед сном и отойти от приложения.

Об этом пишет Yahoo.

Инструмент Wind Down автоматически включается, если пользователь TikTok младше 16 лет находится в приложении после 22:00, прерывая ленту "Для тебя" полноэкранным режимом и воспроизводя успокаивающую музыку.

Гигант социальных сетей заявил, что в ближайшие недели он также станет тестировать дополнительные медитационные упражнения в рамках этой функции.

Считается, что это первый случай, когда социальная медиаплатформа предоставляет инструменты для осознания непосредственно пользователям, и это часть более широкого обновления TikTok.

В нем также появились новые инструменты родительского контроля, в частности функция Time Away, позволяющая родителям блокировать подростков в TikTok в определенное время, например во время семейных обедов, обучения в школе, ночью или во время каникул.

До сих пор TikTok и другие социальные сети позволяли родителям устанавливать время пребывания перед экраном в часах и ночью, но не имели конкретного расписания в течение дня.

Вал Ричи, глобальный руководитель TikTok по информационно-просветительской работе, партнерству, доверию и безопасности, сказал, что платформа хочет предложить "постоянную поддержку" благополучию подростков.

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"Это означает изучение новых способов помочь подросткам развивать здоровые цифровые привычки", – сказал он в интервью информационному агентству PA. "Речь идет не только о блокировании и предотвращении. Речь должна идти об образовании и развитии. Идея основывается на некоторых исследованиях, которые мы проанализировали по поводу пользы медитации для улучшения качества сна, и, конечно, я думаю, что есть много людей, с которыми это найдет отзыв. Мы действительно хотим немного выйти за рамки и попытаться быть креативными".

Обновление, являющееся частью инструментов TikTok Family Pairing, позволяющих родителям связывать свои аккаунты с аккаунтами своих детей и контролировать их использование, также добавляет родителям большей видимости в сети TikTok своего ребенка, давая им возможность видеть, кто следит за ними, а кто заблокирован их ребенком.

По словам Ричи, инструменты Family Pairing преследуют цель достичь правильного баланса между предоставлением подросткам независимости и возможностью родителей контролировать их.

"Это именно тот баланс, которого мы всегда стараемся достичь, предоставляя подросткам определенную свободу действий и конфиденциальность, но в то же время помогая родителям быть в курсе того, что делают их дети, и обеспечивая среду, в которой могут происходить важные разговоры", — сказал он. "Мы хотим сотрудничать в том, как подростки развивают здоровые цифровые привычки, а также взаимодействуют со своими родителями".

Напомним, тиктокершу посадили за совет Иисусу. Женщину обвинили в богохульстве.

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