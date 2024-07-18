Як подовжити цвітіння вашої орхідеї

Доглядати за орхідеєю не складно, але є кілька порад, які допоможуть зробити їх здоровими, щоб вони знову тішили вас чудовими квітами, у які ви вперше закохалися.

На сторінці Gardening Soul з’явилась цікава інформація, як подовжити цвітіння ваших квітів, а саме орхідеї.

Перше, що потрібно визначити, коли очікувати повторного цвітіння орхідеї. Коли ви вперше придбали орхідею, вона, швидше за все, була в повному цвіті. Оскільки орхідеї можуть цвісти приблизно 3 місяці, іноді довше, важко визначити, коли вони почали свій цвіт.

Бувають винятки, але природний цикл росту орхідей зазвичай передбачає ріст листя влітку та на початку осені, квіткове стебло пізньої осені до початку зими, потім, цвітіння взимку та навесні. У середньому проходить від 2 до 3 місяців від появи нового стебла до повністю розвиненого квітконоса, готового до цвітіння.

Розумна порада при покупці орхідей - шукати орхідеї, у яких ще є кілька закритих бутонів на кінці квіткового стебла, а не ті, що повністю розквітли з усіма розкритими квітами. Здорова орхідея зазвичай повторно зацвітає кожні 8-12 місяців, але деякі можуть зацвісти знову в тому ж сезоні.

Багато власників орхідей хвилюються, що їхня орхідея гине, коли квіти в’януть і відмирають, або квіткове стебло стає жовтим чи починає засихати. Проте, пам’ятайте, сама рослина не гине. Квіткове стебло - не ваша рослина. Ваша рослина - це листя, крона та коренева система.

Квіти, які зів’яли та стали коричневими, одну за одною слід видаляти з квітконоса. Коли всі квіти зів’януть, звичайною порадою є обрізати квіткове стебло.

Проте, якщо стебло вашої орхідеї втратило усі квіти, але кінчик його все ще зелений, здоровий і дає нові бутони, вам нічого не потрібно робити. При нормальному догляді він повинен продовжувати цвісти.

Якщо цвітіння закінчилося і кінчик стебла жовтіє або сохне, але решта рослини виглядає здоровою, ви можете спробувати змусити її зацвісти вдруге в тому ж сезоні, однак квіти будуть не такими великими або не будуть довго квітнути. Знайдіть вузли в нижній частині стебла квітконоса. Вузли виглядають як маленькі горбики вздовж стебла, під плодоніжкою. Квітконос — це частина стебла, від якої відростають квіти. Шукайте вузол, найближчий до найнижчої квітки на стеблі. Стерилізованими гострими ножицями проріжте міжвузля. Вам потрібно відрізати приблизно на 1-3 см вище вузла, який знаходиться під першою квіткою та вузлом.

Якщо ваша орхідея виглядає не найкращим чином, вже цвіла двічі або потребує відпочинку для зміцнення коренів і листя перед наступним цвітінням, ви можете зрізати стебло прямо до основи. Якщо ви не впевнені, наскільки низько потрібно зрізати стебло, або хвилюєтеся, що випадково обріжете рослину занадто низько, ви можете залишити нижні один-два вузли на стеблі.

Чому орхідея не цвіте:

Брак світла. Саме тому орхідеї часто ставлять на підвіконня;

Нестача добрива. Орхідеї потребують 12 основних мінералів, тому якщо є дефіцит, в орхідеї може не вистачити енергії для розквіту чи вона може досягти зростання бруньок, але вони опадуть, не розпустившись.

Температура. Восени, коли нічна температура стає прохолоднішою, це ознака наближення зими, що сприяє активації циклу цвітіння вашої орхідеї. Тому, орхідея, що перебуває в опалюваному приміщенні, може потребувати створення штучних прохолодних ночей.

Коли ваша орхідея квітне, краще уникати її пересадки. Пересадка під час цвітіння може призвести до того, що рослина скине квіти, оскільки вона зосередить свою енергію на відновленні кореневої системи після пересадки. Краще зачекати, поки орхідея закінчить цвітіння, перед тим як робити пересадку.

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