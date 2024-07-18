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Рада ухвалила збільшення акцизів на пальне

Рада ухвалила збільшення акцизів на пальне

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне / Фото: Unsplash

До 2028 року в Україні триватиме поступове підвищення акцизів до європейського рівня.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв законопроект 11256- 2 про підвищення акцизного податку на паливо", - написав він, додавши, що "За" проголосували 231 депутат.

Так, новий законопроєкт передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі. 

Відповідно до положень європейських норм мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу – 125 євро за 1 000 кілограм (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Підвищення акцизів до цих показників буде розтягнуте в часі на 4 роки, - до 2028 року.

Зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива – 162 євро.

Раніше Железняк повідомляв, що закон має набути чинності з 1 вересня 2024.

Нагадаємо, що в разі здорожчання пального, особливо дизеля, можуть зрости ціни на всі товари й послуги, навіть на залізничні квитки.

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