Чому кава гірчить і як позбутися неприємного присмаку

Якщо ваша кава має занадто гіркий смак, задоволення від її вживання знижується.

Кава - популярний напій, який люблять багато людей. Вона відрізняється чудовим смаком та ароматом. Однак є люди, яким не подобається гіркий смак напою.

Чому кава гірчить

Насправді зелені зерна арабіки і робусти не славляться смаком з гіркотою. Він проявляється вже під час обсмажування. Причина - похідні хлорогенової кислоти, які утворюються вже після термічної обробки. Лактони вивільняються, після чого вони розпадаються на феніліндани. Від того, скільки цих елементів в напої, залежатиме і гіркота самої кави.

Для приготування кави не варто використовувати окріп. Ідеальна температура води для більшості сортів кави – від 92 до 96 градусів за Цельсієм. Якщо вода гарячіша, кава може стати гіркою, а якщо холодніша за 85 градусів за Цельсієм, смак буде водянистим або кислим. Температура води критично важлива, оскільки вона визначає, які та скільки ароматичних речовин виділяються з кави.

Як прибрати гіркоту у каві

Дрібка солі

Трохи солі слід додати в тільки що заварену каву. У солі є іони, які нейтралізують обридлу гіркоту. Водночас напій не буде солоним.

Молоко і вершки

Саме жир з молока і вершків допоможе прибрати гіркоту в каві.

Цукор

Додайте ложку цукру до кави і помітите, як ваш напій вже отримав солодкий і зовсім не гіркий смак.

Раніше ми писали, чому кава викликає сонливість. Більше про це читайте в новині.

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