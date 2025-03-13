Почему кофе горчит и как избавиться от неприятного привкуса

Если ваш кофе имеет слишком горький вкус, удовольствие от его употребления снижается.

Кофе – популярный напиток, который любят многие люди. Он отличается отличным вкусом и ароматом. Однако есть люди, которым не нравится горький вкус напитка.

Почему кофе горчит

На самом деле зеленые зерна арабики и робусты не славятся вкусом с горечью. Он проявляется уже при обжаривании. Причина – производные хлорогеновой кислоты, которые образуются уже после термической обработки. Лактоны высвобождаются, после чего они распадаются на фенилинданы. От того, сколько этих элементов в напитке будет зависеть и горечь самого кофе.

Для приготовления кофе не следует использовать кипяток. Идеальная температура воды для большинства сортов кофе – от 92 до 96 градусов Цельсия. Если вода горячее, кофе может стать горьким, а если холоднее 85 градусов по Цельсию, вкус будет водянистым или кислым. Температура воды критически важна, поскольку она определяет, какие и сколько ароматических веществ выделяются из кофе.

Как убрать горечь в кофе

Щепотка соли

Немного соли следует добавить в только что заваренный кофе. В соли есть ионы, которые нейтрализуют надоевшую горечь. В то же время, напиток не будет соленым.

Молоко и сливки

Именно жир из молока и сливок поможет убрать горечь в кофе.

Сахар

Добавьте ложку сахара в кофе и заметите, как ваш напиток уже получил сладкий и совсем не горький вкус.

Ранее мы писали, почему кофе вызывает сонливость. Больше об этом читайте в новости.

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