Почему кофе вызывает сонливость: теперь вы будете знать причины

Кофе — напиток, обладающий бодрящим действием. Однако мало кто знает о том, что кофе оказывает и снотворное действие. Об обратной стороне кофе практически не говорят.

Кофеин всасывается быстро и потому все считают, что кофе бодрит. Но впоследствии, через 20-25 минут, действие кофеина снижается и наступает вторая фаза теобромина, который всасывается медленнее и дает эффект, противоположный кофеину – сосуды расширяются, давление падает, появляется состояние сонливости и расслабленности.

Есть несколько причин такого эффекта

Нехватка сил

Энергию кофеин не дает – он только блокирует гормон усталости. И если вы уже устали, то после чашки кофе прилива сил у вас не будет, зато молекулы усталости будут продолжать накапливаться.

Сахар и сладкие добавки

Если организм получит очень много сахара, то сначала произойдет резкий скачок энергии, а затем ее убыль.

Кофе плохого качества

Из-за токсинов, выделяемых плесенью, могут возникнуть усталость и головокружение.

Организм теряет больше воды

Так как кофеин ускоряет обмен веществ и оказывает мочегонный эффект, то во время физических нагрузок все это будет очень хорошо ощущаться. Поэтому на занятиях спортом, если вы любите пить кофе, не забывайте пить больше воды.

Употребление слишком большого количества кофе

Часто у человека возникает тревожность, а она может стать причиной сонливости и переутомления. Чтобы избежать этого, нужно потреблять максимум 400 мг кофеина в сутки.

Действительно ли кофе вымывает кальций из организма – читайте в новости.

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