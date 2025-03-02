Как коты защищают своих хозяев от опасности: народные приметы

Об этих домашних любимцах существует много примет, ведь коты издавна считались волшебными существами.
Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Радио Трек", какие существуют приметы о котах.
Как коты предупреждают своих хозяев об опасности
- Издавна существует обычай – пускать кошку в новое жилище. Наши предки верили в то, что коты обладают способностью выгонять нечисть из дома, которая может заселиться туда раньше хозяев. А там, где кошка засыпала, всегда ставили кровать. Так как считается, что место, где любит спать кот, имеет положительную энергетику.
- Если в доме поселилась нечистая сила, то поведение кота может меняться. Домашний любимец будет вести себя беспокойно, нападать на невидимую цель, также может бросаться на стены или мебель. Таким образом животное пытается изгнать потусторонние силы из дома.
- Когда в доме поселяется мощная нечистая сила, с которой кот не может справиться, он умирает, чтобы унести ее в потусторонний мир на себе. Именно поэтому достаточно часто бывает так, что кот вдруг умирает, хотя еще вчера был совершенно здоров.
- Кошки также способны перенимать беды хозяев на себя, тогда они становятся хилыми, бессильными или постоянно напряженными. Чтобы домашний любимец поправился, эзотерики рекомендуют разложить в доме полынь, эта трава отгоняет нечистую силу.
- Следует внимательно относиться к поведению кота, если в доме есть больные. Животное будет ложиться на голову, грудь или живот, это значит, что нужно обратить особое внимание на эти органы. А если кот прыгает на кровать, где лежит больной, и начинает мурлыкать, это значит, что человек скоро поправится. Но когда животное постоянно мяукает возле больного и нервничает, о выздоровлении речь не идет.
- В случае, когда кошка вдруг уходит из дома, а больной поправляется, это означает, что домашний любимец унес болезнь с собой.
- По народным приметам котов нельзя бить или оскорблять, потому что они первыми на том свете встречают хозяев.
- Нельзя топить маленьких котят, потому что это может навлечь беду на семь будущих поколений. Также в роду убившего котят будут жертвы насильственной смерти или утопленники.
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