Чому кава викликає сонливість: тепер ви знатимете причини

Кава — напій, який має підбадьорливу дію. Однак мало хто знає про те, що кава має і снодійну дію. Про зворотний бік кави практично не говорять.

Кофеїн всмоктується швидко і тому всі вважають, що кава бадьорить. Але згодом, за 20-25 хвилин, дія кофеїну знижується і настає друга фаза теоброміну, який всмоктується повільніше та дає ефект, протилежний кофеїну – судини розширюються, тиск падає, з’являється стан сонливості та розслабленості.

Є кілька причин такого ефекту

Нестача сил

Енергію кофеїн не дає – він лише блокує гормон втоми. І якщо ви вже втомилися, то після чашки кави припливу сил у вас не буде, зате молекули втоми продовжуватимуть накопичуватися.

Цукор та солодкі добавки

Якщо організм отримає дуже багато цукру, то спочатку відбудеться різкий стрибок енергії, а потім її спад.

Кава поганої якості

Через токсини, що виділяються пліснявою, можуть виникнути втома та запаморочення.

Організм втрачає більше води

Так як кофеїн прискорює обмін речовин і має сечогінний ефект, то під час фізичних навантаженнях все це дуже добре відчуватиметься. Тому під час занять спортом, якщо ви любите пити каву, не забувайте пити більше води.

Вживання занадто великої кількості кави

Часто у людини виникає тривожність, а вона може стати причиною сонливості та перевтоми. Щоб уникнути цього потрібно споживати максимум 400 мг кофеїну на добу.

Чи справді кава вимиває кальцій з організму - читайте у новині.

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